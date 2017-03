10 nghề “hot” trong 5 năm tới

Chẳng hạn nghề hướng dẫn viên du lịch không gian sẽ trở nên gần gũi và phổ biến. Những công việc thời thượng sẽ ưu tiên cho người có kỹ năng, đặc biệt về máy tính, y tế, khoa học và kỹ thuật. Cuộc đua chuẩn bị cho những nghề trí tuệ này đã bắt đầu!

Dưới đây là 10 nghề sẽ trở nên vô cùng “đắt khách” trong vòng 5 năm tới:

Phân tích não

Sử dụng những công cụ chụp ảnh não tiên tiến, các chuyên gia xác định cách con người cảm nhận và phản ứng, chẩn đoán bệnh, xác định sức mạnh trí tuệ, kết hợp với nghiên cứu thị trường để giúp chọn nghề tốt nhất phù hợp với não mỗi người. Nghề này có thu nhập từ 180 – 229 nghìn USD/năm.

Sinh vật học máy tính

Kết hợp khoa học máy tính, sinh vật học và toán học để xử lý dữ liệu khổng lồ của lĩnh vực quan trọng là di truyền học, giúp phân tích toàn bộ hệ thống gene. Các bác sĩ sẽ kiểm tra những “dấu di truyền” riêng biệt của mỗi bệnh nhân để có giải pháp điều trị tốt nhất. Thu nhập của nhà sinh vật học máy tính từ 106 - 118 nghìn USD/năm.

Mô phỏng thực tế

Đến năm 2012, nguồn dữ liệu phong phú và khả năng xử lý gia tăng sẽ làm công nghệ mô phỏng trở nên dễ dàng hơn, ngay cả tại nhà. Doanh nghiệp mô phỏng sản phẩm và thị trường trước khi tung ra. Kỹ sư mô phỏng cầu đường, nhà chọc trời trước khi thực hiện dự án... Nghề này có thu nhập từ 91 – 114 nghìn USD/năm.

Công nghệ xử lý dữ liệu

Đến năm 2012, những chip nhận dạng, camera ghi hình, máy tính, các bộ cảm biến... sẽ tạo ra nhiều dữ liệu nhiều hơn khả năng nắm bắt của con người. Chuyên gia công nghệ dữ liệu xây dựng các cấu trúc thực và ảo, để biến các dữ liệu đó thành thông tin có ích. Thu nhập của họ từ 90 - 102 nghìn USD/năm.

Hướng dẫn viên du lịch không gian

Chỉ riêng Space Adventures đã nhận đặt trước khoảng 200 chỗ du lịch lên quỹ đạo và công ty định thuê khoảng 10 hướng dẫn viên du lịch không gian để hỗ trợ du khách. Nghề này có thu nhập từ 80 – 90 nghìn USD/năm, thêm cơ hội được khám phá vũ trụ.

Chế tạo và chăm sóc robot

Các robot ngày càng nhiều, rẻ và phổ biến cả trong nhà, do đó nghề chế tạo và chăm sóc robot cũng phát triển, thu nhập từ 80 - 90 nghìn USD/năm.

Lập trình song song

Đến năm 2012, một máy tính có thể có đến 80 bộ vi xử lý, đem sức mạnh của siêu máy tính vào máy để bàn. Các bộ vi xử lý làm việc song song với tốc độ cực nhanh, như các nhạc cụ trong dàn nhạc, giải quyết những vấn đề phức tạp, lập những mô hình sống động và dự đoán nhu cầu của người sử dụng. Nghề lập trình song song có thu nhập từ 79 – 88 nghìn USD/năm.

Tư vấn di truyền học

Bác sĩ có khả năng kiểm tra hàng loạt “dấu di truyền” và dự đoán tình trạng bệnh tật dựa trên di truyền học, tư vấn giúp đỡ mỗi cá nhân có những quyết định về điều trị hoặc giảm nguy cơ bệnh tật. Hiện có khoảng 2.000 cố vấn di truyền học được Hội Tư vấn Di truyền Mỹ (ABGC) công nhận, thu nhập từ 58 – 64 nghìn USD/năm.

Sản xuất thực phẩm hữu cơ

Đến năm 2010, thực phẩm và đồ uống hữu cơ (hoàn toàn tự nhiên) sẽ tăng gấp 10 lần so với năm 1998, theo Tổ chức Nghiên cứu nông trại hữu cơ (OFRF). Do đó sẽ cần các nhà khoa học, chuyên gia chứng nhận, người sản xuất, nhà bán lẻ. Thu nhập của người sản xuất và bán lẻ từ 50 – 80 nghìn USD/năm. Quản lý một nông trại hữu cơ từ 400 - 2.000 ha có thể kiếm đến 172.000 USD/năm.

Chăm sóc, làm bạn với người già

Phần lớn người nghỉ hưu vẫn muốn ở nhà họ đến hết đời, do đó họ cần người chăm sóc hoặc đơn giản muốn có người bầu bạn. Theo Bộ Lao động Mỹ, từ năm 2004 đến 2014, dịch vụ hỗ trợ y tế tại nhà cho người già là nghề phát triển mạnh nhất. Nghề này chỉ cần qua đào tạo ngắn hạn, thu nhập từ 23 – 25 nghìn USD/năm, được khách hàng cung cấp chỗ ăn ở...



Theo Sài Gòn Giải Phóng