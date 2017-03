10 nghề “nhẹ như lông hồng” trong năm nay

Trang Business Insider cho biết, trang tư vấn nghề nghiệp CareerCast.com mới đây đã đánh giá mức độ áp lực của 200 công việc khác nhau dựa trên các phương diện về đòi hỏi sức khỏe thể chất, mức độ nguy hiểm, tiềm năng phát triển, thời hạn hoàn thành công việc, mức độ đi lại, môi trường làm việc, quan điểm của công chúng, mức độ cạnh tranh, cũng như khả năng người làm công việc đó phải tự cứu lấy mạng sống của mình hoặc cứu mạng sống của người khác.

Dưới đây là 10 công việc được đánh giá là ít áp lực nhất ở Mỹ trong năm 2013 theo đánh giá của CareerCast.com do Business Insider giới thiệu:

10. Vận hành máy khoan

Điểm áp lực: 11,32

Mức lương trung bình: 31.910 USD/năm

CareerCast.com đánh giá, cho dù phải làm việc với máy móc hạng nặng trong môi trường công nghiệp, nghề vận hành máy khoan hầu như không nguy hiểm, và người làm công ty này có thể chủ động trong công việc. Điều đó khiến nghề này là một trong những nghề được ưa thích nhất trong sản xuất công nghiệp”.

9. Thủ thư

Điểm áp lực: 10,58

Mức lương trung bình: 54.500 USD/năm

Một môi trường làm việc yên tĩnh và được tiếp cận không giới hạn với văn học đưa nghề thủ thư trở thành một lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu sách. Người làm nghề thủ thư có thể kiếm việc ở các trường học từ phổ thông tới đại học, các thư viện địa phương, cũng như bộ phận nghiên cứu của các công ty.

8. Nhà tạo mẫu tóc

Điểm áp lực: 10,41

Mức lương trung bình: 22.500 USD/năm

Nhà tạo mẫu tóc thường làm việc trong một môi trường đòi hỏi tốc độ xử lý công việc nhanh, với khách hàng thường xuyên đến và đi. Tuy nhiên, việc tương tác với khách hàng là một trong những điều tuyệt với nhất của nghề tạo mẫu tóc, bởi nhiều khách hàng có thể trở thành bạn của người làm tóc. Đây cũng là một trong những nghề thúc đẩy sự sáng tạo. Tuy mức lương không cao, nhưng tiền boa của khách đôi khi rất hậu hĩnh.

7. Bác sỹ dinh dưỡng

Điểm áp lực: 10,24

Mức lương trung bình: 53.250 USD/năm

Bác sỹ dinh dưỡng ngày càng có vai trò quan trọng trong văn hóa Mỹ, vì họ là những người giúp chống lại bệnh béo phì. Hầu hết các bác sỹ dinh dưỡng đều làm việc với nhiều đối tượng bệnh nhân thuộc các tầng lớp và độ tuổi khác nhau. Họ giúp những bệnh nhân này có được chế độ ăn uống phù hợp.

6. Bác sỹ thính lực

Điểm áp lực: 9,35

Mức lương trung bình: 66.660 USD

Bác sỹ thính lực là những người điều trị cho những bệnh nhân có vấn đề tai. Đây là một nghề có triển vọng phát triển nghề nghiệp tốt, và thu nhập vốn đã cao lại đang tăng lên hàng năm cùng với nhu cầu của thị trường. Môi trường làm việc của nghề này rất thoải mái, khách hàng thường bị động (chủ yếu là người già) và hầu hết các bác sỹ thính lực đều giữ được thói quen làm việc riêng và tự đặt ra giờ làm việc cho mình.

5. Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm y khoa

Điểm áp lực: 9,28

Mức lương trung bình: 46.680 USD/năm

Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm y khoa làm việc trong một môi trường dễ chịu, họ hoàn toàn tự do, không bị “phá bĩnh” để phân tích các mẫu thí nghiệm. Do không phải chịu sự theo dõi của dư luận, các kỹ thuật viên có thể tập trung hỗ trợ các bác sỹ mà họ phục vụ theo tốc độ làm việc của riêng mình.

4. Thợ chế tác nữ trang

Điểm áp lực: 8,26

Mức lương trung bình: 35.170 USD/năm

Các nhà chế tác nữ trang không phải làm việc trong sự theo dõi của dư luận. Công việc của họ diễn ra trong các xưởng chế tác và phía bên trong của các cửa hàng nữ trang. Các thợ chế tác nữ trang thành công có thể trở thành ông chủ với cửa hàng riêng. Hầu hết họ đều có cơ hội mua bán nữ trang và kim loại quý để kiếm lợi nhuận hấp dẫn.

3. Kỹ thuật viên hồ sơ y khoa

Điểm áp lực: 7,5

Mức lương trung bình: 32.350 USD/năm

Đây là một nghề đang phát triển trong lĩnh vực y học đầy ổn định. Các kỹ thuật viên hồ sơ y khoa làm việc trong văn phòng của các bệnh viện, hỗ trợ hoạt động của các bác sỹ.

2. Thợ may đo

Điểm áp lực: 6,5

Mức lương trung bình: 25.850 USD/năm

Thợ may đo cắt may quần áo theo số đo riêng của từng người. Vì lý do này, họ phải rất chú ý đến các chi tiết, nhưng họ vẫn có thể làm việc đầy sáng tạo mỗi ngày. Hầu hết các thợ may đều làm việc trong môi trường yên tĩnh, cho phép họ tập trung vào công việc mà không bị phân tâm.

1. Giáo sư đại học

Điểm áp lực: 6,45

Mức lương trung bình: : 62.050 USD/năm

Các giáo sư đại học được coi là những đỉnh cao trong ngành giáo dục. Ở Mỹ, sinh viên được chọn giáo sư để theo học, bởi vậy, năng lực và thành tích của các vị giáo sư không phải được đánh giá dựa trên những bài kiểm tra quy chuẩn. Giáo sư đại học cũng có cơ hội nghề nghiệp được đảm bảo suốt đời.

Theo Business Insider/Dân Trí