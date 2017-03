10 nhân vật nổi tiếng chưa từng học hết cấp III

1. David Karp – CEO của Tumblr

15 tuổi, chàng trai David Karp đã rời bỏ trường trung học theo ý của cha mẹ để tự học ở nhà trong 3 năm.Thời gian đó, anh sáng lập ra mạng xã hội Tumblr với 5 tỷ lượt truy cập mỗi tháng chỉ sau 6 năm. Mới đây, trang mạng này vừa được yahoo mua lại với giá 1,1 tỷ đô.



2. Richard Branson - CEO của Virgin

Branson bỏ học ở tuổi 16 và tự kinh doanh ở nhà. Giờ đây ông là CEO của Virgin, một tập đoàn bán hàng qua thư với hơn 300 công ty lớn nhỏ trên 30 quốc gia ở khắp thế giới với xấp xỉ 50.000 nhân viên và doanh thu toàn cầu khoảng 4.6 tỉ đô. Ông được xếp thứ hạng 272 trên danh sách tỷ phú của Forbes thế giới.



3. Mike Hudack – Giám đốc sản xuất của Facebook

Anh từ bỏ trường trung học, và làm quản lý an ninh mạng cho một công ty nhỏ vào năm 16 tuổi. Năm 2005, anh thành lập Blip.TV. Sau đó anh từ bỏ chiếc ghế CEO để làm giám đốc sản xuất cho Facebook.



4. Kirk Kerkorian – Người sáng lập MGM Casino

Tỷ phú Kirk Kerkorian, người sáng lập khách sạn – casino MGM chỉ học hết lớp 8. Trước khi trở thành ông trùm của Lasvegas, Kerkorian đã từng là vận động viên đấm bốc, phi công lái máy bay chiến đấu…Tài sản của ông hiện nay là 3,3 tỉ đô.



5. Quentin Tarantino – Đạo diễn từng đoạt giải Oscar

Quentin Tarantino từng bỏ học vào năm 15 tuổi để làm việc tại một rạp chiếu phim, trong khi tham gia một lớp học diễn xuất. Oscar 2013, “Django Unchained” (Hành trình của Django) của ông đã giành được 2 tượng vàng danh giá.



6. Francois Pinault – Người giàu thứ 3 của Pháp

Do hoàn cảnh gia đình quá nghèo, Pinault phải bỏ học vào năm 1947 để làm việc tại nhà máy gỗ của cha mình. Giờ đây, ông là chủ tịch của PPR - đơn vị sở hữu hàng loạt nhãn hiệu danh tiếng như Gucci, Yves Saint Laurent…Ông sở hữu tài sản 15 tỉ đô là xếp vị trí 53 trong danh sách tỷ phú của Forbes thế giới.



7. Joe Lewis – Ông bầu của đội bóng Tottenham Hotspur

Tỉ phú người Anh này bỏ học từ lúc 15 tuổi để tiếp quản công việc kinh doanh của cha mình. Ông hiện sở hữu hơn 150 công ty, bao gồm đội bóng Tottenham Hotspur, Mitchell's & Butlers plc (Hệ thống quán rươu lớn nhất ở Anh), khoảng 135 nhà hàng và khu nghỉ dưỡng khác. Ông cũng đang sở hữu một bộ sưu tập nghệ thuật trị giá 1 tỉ đô, bao gồm các tác phẩm của Picasso, Matisse, Lucian Freud and Francis Bacon.



8. George Foreman – 2 lần vô địch quyền anh

Năm 15 tuổi, George Foreman đã bỏ học để đi theo đam mê thể thao. Ông đã 2 lần vô địch quyền anh thế giới. Tuy nhiên, hầu hết tài sản của Foreman kiếm được sau khi ông rời sự nghiệm đấm bốc để trở thành phát ngôn viên cho công ty Russell Hobbs , Một hãng lò nướng khử mở mang tên George Foreman Grill. Công việc này mang lại cho ông 240 triệu đô hàng năm.



9. Carl Henry Lindner – Nhà sáng lập tập đoàn tài chính Mỹ

Lindner bỏ học ở tuổi 14 để làm công việc giao sữa cho một chuỗi cửa hàng tiện lợi. Ông là người sáng lập tập đoàn tài chính Mỹ và là CEO của Cincinnati Reds, trị giá 1.7 tỉ đô. Khi ông qua đời vào năm 2011, trường đại học Cincinnati đổi tên thành Đại học Kinh doanh Carl H. Lindner để công nhận những đóng góp của ông cho nhà trường.



10. Vidal Sassoon – huyền thoại tạo mẫu tóc

Sassoon sống trong một trại trẻ mồ côi của người Do Thái cho đến năm 11 tuổi ông được đoàn tụ với mẹ. Năm 14 tuổi ông bỏ học để theo học nghề cắt tóc và dần nổi tiếng sau đó. Ông đã từng được trả 5 ngàn đô để bay qua Đại Tây Dương cắt tóc cho Mia Farrow trong phim Rosemary’s Baby. Tài sản của ông ước tính là 130 triệu đô.

Tú Quyên/Business Insider

