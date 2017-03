10 nhân vật sáng tạo nhất trong kinh doanh năm 2013

"Tôi nghĩ rằng trên thế giới có hai loại sáng tạo. Loại đầu tiên là "hình mẫu cơ bản" – một cụm từ để mô tả công việc của các nhạc sĩ, nhà thơ, diễn viên, vũ công... Còn loại kia, là tìm các cách tiếp cận khác nhau để giải quyết một vấn đề".

Trong một thời đại mà hầu hết những chiến lược kinh doanh tốt nhất đều nhanh chóng bị sụp đổ, thì sự cần thiết của chiến thuật kinh doanh mới là câu trả lời, và nó tạo ra một nhu cầu đặc biệt về những nguồn cảm hứng sáng tạo vô tận.



Bảng xếp hạng "100 nhân vật có khả năng sáng tạo không tưởng trong kinh doanh" được tạp chí FastCompany công bố mới đây được tổng hợp từ những nhân vật đặc biệt đến từ tất cả các ngành công nghiệp trên thế giới, ở bất kỳ công việc nào từ diễn viên, ca sĩ cho đến nhà kinh doanh thực thụ.



Bạn có thể biết hoặc "chưa từng bao giờ nghe đến tên" của họ, nhưng những thành tựu "sáng tạo đặc biệt" của họ đến từ "những khoảng thời gian cụ thể" trong cuộc sống lại khiến rất nhiều người trên thế giới trầm trồ. Hi vọng bảng xếp hạng 10 nhân vật đứng đầu danh sách 100 nhân vật dưới đây sẽ truyền nhiều cảm hứng cho các bạn trong tương lai.



1. Nate Silver – Nhà thống kê, nhà báo, nhà sáng lập và điều hành blog FiveThirtyEight



Nate Silver, 34 tuổi, là một nhà thống kê trẻ tuổi với một bề dày thành tích đáng nể trong lĩnh vực "khó nhằn" này.

Bắt đầu từ những thành công khi nghiên cứu thống kê môn bóng chày, nhưng Nate đã thực sự trở thành một cái tên sáng chói khi anh dự đoán chính xác người chiến thắng trong toàn bộ 35 cuộc chạy đua vào Thượng viện Mỹ năm 2008, và tiếp theo là kết quả bầu cử đại cử tri của các bang trong 2 cuộc bầu cử Tổng thống liên tiếp vào năm 2008 và 2012.



Trong khi các chuyên gia cũng như những nhà phân tích chính trị còn phân vân giữa Obama và Romney, thì Nate Silver không hề nghi ngờ về chiến thắng của ông Obama.



Bằng cách sử dụng một lượng dữ liệu thông tin khổng lồ từ các cuộc thăm dò dư luận, điều chỉnh lại bằng các thống kê nhân khẩu học ở cấp bang và liên bang cùng với các mẫu được chọn, Nate xây dựng mô hình bỏ phiếu bằng chuỗi thời gian nhằm xác định khả năng chiến thắng của đại cử tri ở từng bang, và cộng dồn ở cấp liên bang nhằm xác định người thắng cuộc. Điều đáng nói là các cú sốc ngẫu nhiên có thể làm thay đổi ý định bỏ phiếu của các cử tri cũng đã được Nate tính tới.

Các bang không có ứng viên nào chiếm tiên cơ (swing state) – điều khiến cho việc dự báo ai thắng ở các bang này sẽ chỉ là phỏng đoán – cũng không làm khó được Nate. Kết quả là khả năng chiến thắng của Obama ngay trước cuộc bỏ phiếu lần này là 90%, và chưa bao giờ xuống dưới 60% trong suốt cuộc chạy đua.



Nhờ những kết quả "không tưởng" đó, Nate Silver đã lọt vào danh sách “100 người có tầm ảnh hưởng nhất thế giới” do tạp chí Times bình chọn. Ngoài ra, anh còn là nhà sáng lập kiêm điều hành blog Five Thirty Eight (538) bàn về chiến dịch tranh cử tổng thổng Mỹ 2012 của báo New York Times.



Và như tờ báo Washington Post đã nhận định, không ai khác, “Silver là kẻ thắng đậm trong cuộc bầu cử này”.



2. Dong-Hoon Chang – Phó chủ tịch, giám đốc chiến lược thiết kế của Samsung



Samsung - dưới sự điều hành của giám đốc thiết kế Dong-Hoon Chang đã dần chiếm lĩnh toàn phần thị trường điện thoại thông minh đang thuộc về Apple với iPhone.

Từ người khổng lồ Galaxy Note 2 cho đến xu hướng phổ biến hơn sau này là “phablet” (dòng điện thoại thông minh với màn hình cảm ứng lớn trong khoảng 5'' đến 6,9'') và Galaxy SIII, chỉ trong một thời gian ngắn đã hạ bệ iPhone và trở thành mẫu điện thoại bán chạy nhất thế giới năm 2012.

Để thu thập ý tưởng trong suốt quá trình phát triển SIII, Chang đã dẫn đội thiết kế của mình đi quan sát các thành phố trên thế giới, từ khinh khí cầu ở Châu Phi đến Skypark ở vịnh Marina của Singapore. Ông nói rằng hình dạng oval như thạch anh, màu sắc lung linh cũng như hiệu ứng gợn sóng trên màn hình của SIII được lấy cảm hứng từ chuyến đi đó.



Dong-Hoon Chang nói họ đã sẵn sàng đưa ra một mô hình thiết kế mới, một yếu tố quyết định khiến người khổng lồ Apple phải dè chừng khi cạnh tranh với Samsung.



3. Diana Balmori – Nhà sáng lập Hiệp hội Kiến trúc Balmori



"Kiến trúc cảnh quan", kiến trúc sư Diana Balmori chia sẻ, "là một bộ công cụ linh hoạt để đối phó với sự phức tạp của thành phố". Sự phức tạp mà giờ đây đang ngày càng bị "làm trầm trọng thêm" bởi sự tàn phá hàng năm của những "cơn bão thế kỷ" - thứ đã truyền cảm hứng cho công việc của bà hàng thập kỷ nay.











Balmori đã giải quyết được vấn đề hồ và lũ lụt ở Minneapolis và Memphis, giờ đến lượt New York với cơn bão Sandy sắp tới. Kế hoạch của Balmori là tạo ra những hòn đảo nổi trên các cạnh của Manhattan.

Các hòn đảo nhân tạo này được dệt từ dây thừng và các cây đầm lầy, sẽ cung cấp một vùng đệm chống lại mưa lớn cũng như cung cấp thêm đất cho nông nghiệp đô thị.



4. Kirthiga Reddy – Giám đốc Hoạt động Trực tuyến của Facebook Ấn Độ



Khi Kirthiga Reddy mở văn phòng của Facebook tại Ấn Độ vào năm 2010, trang mạng xã hội này chỉ có 8 triệu người sử dụng trong một quốc gia có 1,2 tỉ người. Kể từ đó, bà đã phát triển số người sử dụng Facebook tại đây lên gấp 9 lần: 71 triệu người vào cuối năm 2012 – một sự tăng trưởng mạnh mẽ, đồng nghĩa với việc chỉ mới gần một phần mười số dân Ấn Độ có thể truy cập Internet.

Reddy đưa ra hiểu biết sâu sắc về sự khác nhau trong cách sử dụng các trình duyệt giữa người dùng ở Ấn Độ và các nước khác. Trong khi những người sử dụng Facebook điển hình truy cập trên máy tính để bàn, thì người dùng Ấn Độ có xu hướng truy cập từ điện thoại di động.



"Đôi khi người dùng còn không bao giờ dùng máy tính để bàn”, Reddy nói. Điều này đã khiến Facebook muốn mở rộng mạng xã hội vượt ra ngoài khuôn khổ những chiếc điện thoại thông minh đến với những chiếc điện thoại giá rẻ và cấp thấp hơn.



Vì Facebook Messenger được sử dụng ở Ấn Độ nhiều hơn tất cả các quốc gia khác trên thế giới – họ dùng để thay thế cho tin nhắn SMS hoặc gọi điện thoại - Reddy đã tạo ra một ứng dụng độc lập (Messenger) cho phép người dùng kết nối được với nhau mà không cần mở ứng dụng Facebook.



Năm ngoái, một nông dân trồng nghệ đã rất lo ngại về sự rớt giá trong mùa vụ đó, và sử dụng Facebook trên điện thoại của mình để liên lạc với những nông dân khác trên cả nước. Họ giữ lại nguồn cung trong vài ngày, phục hồi giá, và cho thấy sức mạnh của cộng đồng khi được kết nối.



Những câu chuyện như vậy "cho ta thấy bức tranh khi mọi người được gắn kết với nhau".



5. Daniel Graf – Giám đốc Ứng dụng Google Maps dành cho điện thoại



Sau khi bị tách ra khỏi iOS năm ngoái, Google Maps đã thay đổi dưới sự dẫn dắt bởi Daniel Graf và đánh bật chính Apple ra khỏi sân nhà của mình khi nghiễm nhiên đứng vị trí số 1 tại chính kho ứng dụng của iTunes.



Daniel và nhóm kỹ sư của mình bắt đầu phát triển và cài thử nghiệm ứng dụng của mình trên Android và gặt hái được rất nhiều thành công. Và khi chuyển sang làm ứng dụng cho iOS, Daniel đã thử sức nhóm của mình khi yêu cầu một ứng dụng hoàn toàn mới, bỏ qua tất cả những trải nghiệm trước đó họ đã có trên Android.

Sẵn có số liệu của Google, số liệu bản đồ, số liệu doanh nghiệp địa phương, hình ảnh và các thuật toán định vị, Daniel đã phát triển được sản phẩm tốt nhất từ trước đến nay. Mặc dù bạn có thể làm được rất nhiều việc trên Maps ngoài chỉ đường, như cảnh quan đường phố, xem nhận xét hay tìm kiếm nhà hàng gần đó, nhưng giao diện Google Maps lại không có Menus, nhằm đơn giản hóa và dễ dàng hơn cho người sử dụng.



Ba năm trước mọi sản phẩm của Google vẫn còn rời rạc, nhưng giờ đây Gmail, Google+ và Maps đã được đồng bộ hóa và người dùng đang có được những trải nghiệm hết sức tuyệt vời.



6. Max Levchin – Giám đốc điều hành của Affirm & Thành viên hội đồng quản trị của Yahoo



Được mệnh danh là “hoàng tử của thung lũng Silicon”, Max Levchin đã sở hữu khối tài sản lên tới hàng triệu đô khi dịch vụ thanh toán qua mạng Paypal mà anh là người đồng sáng lập được eBay mua lại với giá 1,54 tỉ USD.



Nhưng không dừng lại ở đó, Max tái khởi nghiệp với trang Slide.com và gần đây nhất là HVF (Hard Valuable Fun - vườn ươm những dự án khởi nghiệp) cùng Affirm - chuyên cung cấp các dịch vụ thanh toán tiện ích qua điện thoại.

Max là con người “sinh ra để làm việc”, khi anh chỉ ngủ có vài giờ mỗi ngày và dành đến 15-18 tiếng để làm việc. Với anh, khoảng thời gian 1 năm sau khi bán Paypal là quãng thời gian “tồi tệ và ngu ngốc” khi anh chìm đắm trong suy nghĩ sẽ phải làm gì với phần đời còn lại của mình. “Vì tôi quá trẻ để nghỉ hưu”, anh nói.



7. Jill Applebaum và Megan Sheehan – Giám đốc sáng tạo của JWT, Giám đốc nghệ thuật và Nhà thiết kế



Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật 100 của Oreo, Jill và Megan – giám đốc sáng tạo của DraftFCB, đã cho ra đời một chuỗi những hình ảnh dí dỏm in hình loại bánh kẹp kem Oreo trên Facebook trong suốt 100 ngày liền.

Họ không những phải tìm ra cách để quảng cáo hiệu quả, mà còn phải tìm ra "ý tưởng được truyền tải bằng mắt, như một chiếc bánh quy". Kết quả của chiến dịch quảng bá này là giúp Oreo trở thành thương hiệu thông minh bắt kịp thời đại, khi trong 100 ngày quảng bá họ còn đề cập đến cả những sự kiện lớn như lần đầu con người đặt chân lên sao Hỏa, hay sự kiêu hãnh của những người đồng tính.

8. Bryan Cranston – Diễn viên trong sê-ri phim truyền hình Breaking Bad



Breaking Bad đã trở thành series phim truyền hình đáng nhớ nhất trong lịch sử bởi vai diễn Walter White của Bryan Cranston. Trong vai này, Bryan vào vai một nhà hóa học thiên tài bị "hạ gục" bởi cuộc sống đầy cay nghiệt.



Theo Vince Gilligan, người sáng tạo ra sê-ri phim truyền hình vô cùng ăn khách này, thì Walter đã biến đổi từ “Mr. Chips” thành “Scarface” (Mặt sẹo).





Ông cũng là người giúp nhà sản xuất tạo ra nhân vật Walter, vai diễn cá nhân được coi là thành công nhất trong lịch sử phim truyền hình.

9. Tracey Bleczinski – Phó chủ tịch phụ trách Sản phẩm tiêu dùng tại Giải Bóng bầu dục Mỹ (NFL - National Football League)



"Khi bạn nhìn vào các sản phẩm của NFL dành cho phụ nữ, nó giống như một cửa hàng thể thao với những sản phẩm tuyệt vời", Tracey Bleczinski nói.

Cô đã tăng doanh thu trong mảng quần áo và phụ kiện dành cho phái nữ lên hơn 76% trong vòng 3 năm qua. Cùng với việc cải thiện phong cách tại các phòng chờ sân vận động NFL mùa giải năm ngoái – sạch sẽ, tử tế hơn nhưng cũng pha chút nữ tính nổi loạn, cô đã thổi vào chiến dịch quảng cáo một phong cách hiện đại và quyến rũ đầy nữ tính.



10. Scott Harrison – Nhà sáng lập Tổ chức từ thiện: Nước



Ở tuổi 28, sau một thập kỷ làm việc dưới cương vị người phát triển một câu lạc bộ đêm ở Manhattan, Scott Harrison đi du lịch đến Tây Phi, và ở đó anh đã tìm được giá trị đích thực cuộc sống của mình.



Trở về sau chuyến đi với suy nghĩ muốn cải thiện nguồn nước sạch trên thế giới, nhưng không tin vào sự minh bạch của các tổ chức từ thiện nói chung, anh đã quyết định tự mình giải quyết các vấn đề liên quan đến khủng hoảng nguồn nước sạch.



Và cuối cùng, anh đã cho ra đời một mô hình mới: Quyên góp nước sạch. Kết quả thu được thực sự ngoài mong đợi. Trong vòng 6 năm, anh đã quyên góp được 95 triệu USD và còn có thành viên là các ca sĩ nổi tiếng như Jack Dorsey hay Jessica Biel.

Một vài nguyên tắc mà Scott Harrison tự đặt ra cho mình, đó là:



- Nâng cao tinh thần: Không bao giờ đăng những bức ảnh đau khổ của người dân phải chịu đựng vì thiếu nước. Thay vào đó, họ công khai thông tin về những con người đã cải thiện được cuộc sống nhờ có nước.



- Làm điều có ý nghĩa: “Trong từ thiện thường có những sự thiếu minh bạch”, Harrison nói. Năm nay, anh hướng tới mục tiêu cài đặt 1000 bộ cảm ứng để người dân địa phương và các nhà tài trợ có thể giám sát quá trình đào nguồn nước và có những điều chỉnh hợp lý khi cần.



- Biết ơn: Các nhân viên của tổ chức làm phim cá nhân về ngày Valentine dành cho các nhà tài trợ lớn và nhỏ. Đó cũng là một lời nhắc nhở về sự biết ơn với các nhà tài trợ - và là lý do để họ tiếp tục làm từ thiện.



Ngoài 10 người đứng đầu, danh sách này còn bao gồm các tên tuổi nổi tiếng khác như giáo sư Carl June - đại học Pennsylvania (11), giám đốc thiết kế của Starbucks - Liz Muller (12), diễn viên Connie Britton - phim Nashville (13), nghệ sĩ Ai Weiwei (16), giám đốc sáng tạo của Kate Phelan và giám đốc tiếp thị Justin Cooke của Topshop (40)...





Theo PANDORA/DNSG