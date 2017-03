10 nữ tỷ phú giàu có nhờ thừa kế

10. Ivanka Trump – Tài sản : 2 tỷ USD

Ivanka là con gái của tỷ phú Donald và bà Ivana Trump. Trước khi tiếp bước sự nghiệp kinh doanh của cha, cô đã mạnh bạo bước chân vào làng người mẫu thời trang và từng trình diễn nhiều bộ váy được thiết kế bởi những hãng thời trang hàng đầu như Versace, Marc Bouwer , Thierry Mugler… Ít lâu sau đó, cô cũng gây dựng một thương hiệu trang sức riêng mang tên mình, Ivanka Trump Fine Jewelry.



Ngoài ra Ivanka còn tham gia nhiều tổ chức phi lợi nhuận, cô là phát ngôn viên đại diện của Girl Up, một chương trình Quỹ Liên Hiệp Quốc giúp phụ nữ trẻ ở các nước đang phát triển.



9. Aerin Lauder – Tài sản: 2,6 tỷ USD

Là người thừa kế Estée Lauder - thương hiệu sản phẩm chăm sóc da, tóc, mỹ phẩm và nước hoa, Aerin Lauder đang bận rộn với việc tiếp tục phát triển thương hiệu mà người bà quá cố để lại. Cô hiện là giám đốc sáng tạo và phó chủ tịch cao cấp của thương hiệu này. Gần đây Aerin Lauder cũng phát triển thêm ngành phụ kiện thời trang.



Lauder thừa nhận rằng cô lúc nào cũng bận rộn và luôn trong trạng thái vội vã, nhất là vào những buổi sáng, cô thậm chí còn không có thời gian để tận hưởng một bữa sáng theo đúng nghĩa, chỉ có thể uống một chút cà phê và ăn tạm phần còn lại từ bữa sáng của các con cô. Cô cũng là một thành viên của Ủy ban Bảo tàng Nghệ thuật hiện đại.



8. Holly Branson – Tài sản: 4 tỷ USD

Holly Branson và cha - Richart Branson



Holly Branson đã quyết định từ bỏ sự nghiệp của mình khi đang học năm thứ hai trong hệ đào tạo bác sĩ cơ sở để tham gia vào công việc kinh doanh với người cha của mình, tỷ phú người Anh Richard Branson.



7. Roshni Nadar – Tài sản: 4,2 tỷ USD

Là người con duy nhất, Roshni Nadar đã tiếp quản sự nghiệp kinh doanh của cha mình, ngài Shiv Nadar khi mới 27 tuổi. Cô hiện đang là giám đốc điều hành của HCL Corp, một doanh nghiệp công nghệ và IT có văn phòng tại 31 quốc gia trên thế giới.



Trước khi thừa kế sự nghiệp kinh doanh của cha, Nadar đã tốt nghiệp chuyên ngành truyền hình, đài phát thanh và phim tại Đại học Northwestern và có kinh nghiệm làm việc cho CNN và Sky News. Ngoài việc kinh doanh, cô thích âm nhạc, đi du lịch và tập yoga và tích cực hoạt động trong nhiều tổ chức từ thiện.



6. Jennifer Woo – tài sản: 4,3 tỷ USD

Trong khi tỷ phú Peter Woo kinh doanh bất động sản và hiện sở hữu nhiều tài sản đầu tư tại HongKong thì con gái ông - Jennifer lại kinh doanh ngành bán lẻ với chuỗi cửa hàng sang trọng Lane Crawford.



5. Dylan Lauren – Tài sản: 4,6 tỷ USD

Mặc dù là con gái của nhà thiết kế Ralph Lauren, nhưng thay vì đi theo sự nghiệp thời trang, cô đã quyết định kinh doanh kẹo và kết quả hiện có 5 cửa hàng Dylan’s Candy Bar tại Mỹ bày bán hơn 5.000 các loại kẹo khác nhau.



Hàng ngày phải tiếp xúc với đồ ngọt nhưng cô luôn giữ cơ thể mình khỏe và đẹp. Cô còn được tờ US Weekly đánh giá là một trong 25 người New York phong cách nhất năm 2007.



4. Nisa Godrej – Tài sản: 5,2 tỷ USD

Nisa là con gái út của chủ tịch hãng Godrej Consumer Products Ltd., một công ty hàng tiêu dùng Ấn Độ chuyên về các sản phẩm tiêu dùng như xà phòng, chăm sóc tóc, vệ sinh và chất tẩy rửa. Nisa có bằng cử nhân tại trường Wharton và bằng MBA của Đại học Harvard. Cô được ghi nhận với việc tạo ra kế hoạch 5 năm mang lại nhiều thành công cho công ty của cha. Hiện cô đang được cân nhắc lên vị trí CEO của công ty.



3. Silvana và Roberta Armani – Tài sản: 5,3 tỷ USD

Roberta hiện là giám đốc quan hệ công chúng và khách VIP, trong khi Silvana là giám đốc sáng tạo dòng sản phẩm cho phụ nữ của Emporio Armani.



Bên cạnh công việc bận rộn, cả hai chị Roberta và Silvana cũng tham gia rất nhiều chương trình từ thiện. Họ là những người đóng góp cho sáng kiến ​​Product Red và quyên góp tiền cho các chiến dịch nâng cao nhận thức AIDS.



2. Andrea Soros – Tài sản: 14 tỷ USD

Là con gái của ông trùm kinh doanh người Mỹ gốc Hungary George Soros, Andrea hiện đang là thành viên hội đồng quản trị của Quỹ Acumen.



Andrea Soros cũng là người sáng lập của Quỹ Trace, một nhóm giúp phát triển cộng đồng Tây Tạng ở Trung Quốc. Soros đã đến Trung Quốc với tư cách là giáo viên tình nguyện và rất ấn tượng với con người mà cô đã gặp ở đó cũng như văn hóa của họ. Tổ chức đó cũng đã thành lập Thư viện văn hóa Tây Tạng Latse đương đại (Latse Contemporary Tibetan Cultural Library) ở New York.



1. Emma Bloomberg – Tài sản: 18 tỷ USD

Emma Bloomberg là con gái thị trưởng hiện tại của thành phố New York Michael Bloomberg, và cũng là người sáng lập và chủ sở hữu phần lớn của Bloomberg LP, một công ty dữ liệu tài chính toàn cầu.



Khi 22 tuổi, Emma quyết định tốt nghiệp chậm ở Đại học Princeton để giúp đỡ cha mình trong chiến dịch bầu thị trưởng năm 2002. Sau khi ông chiến thắng, cô nắm giữ vị trí điều phối Chương trình Mayoral và tiếp tục làm việc qua các cấp bậc trong khi đang học lấy bằng MBA và MPA tại Đại học Harvard.



Hiện cô đang là Cán bộ kế hoạch cao cấp cho Robin Hood Foundation của thành phố New York, một tổ chức chống đói nghèo, và cũng là thành viên hội đồng quản trị góp phần vào tổ chức Young Lions của thư viện cộng đồng thành phố New York và tổ chức Stand for Children.





Theo Phong Lâm/Infonet