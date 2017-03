10 phát ngôn hay về nghệ thuật đàm phán

Nắm vững nghệ thuật đàm phán là công việc không dễ dàng, nhưng đó là kỹ năng cần thiết để biến công việc kinh doanh hàng ngày thành một đế chế kinh doanh đẳng cấp thế giới.



Câu hỏi đặt ra là liệu các nhà thương thuyết nổi bật này có từng thất bại? Chắc chắn. Theo Donald Trump, “Sự khác biệt giữa người chiến thắng và kẻ thua cuộc là cách họ đối mặt với số phận”.



Firmex đã tổng hợp 10 phát ngôn hay nhất để tôn vinh nghệ thuật đàm phán trong lĩnh vực M&A.



Timothy Sloan, CFO của Wells Fargo: “Phương thức kinh doanh của chúng tôi rất đơn giản, chúng tôi sẽ không tham gia những thương vụ có cấu trúc rắc rối, phức tạp như một con bạch tuộc hay con nhện”. Timothy Sloan, CFO của Wells Fargo: “Phương thức kinh doanh của chúng tôi rất đơn giản, chúng tôi sẽ không tham gia những thương vụ có cấu trúc rắc rối, phức tạp như một con bạch tuộc hay con nhện”.

Ari Emanuel, người tìm kiếm tài năng kiêm CEO của William Morris Endeavor (WME): “Tôi không bao giờ quan tâm đến giá cả của một thứ gì đó, tôi chỉ quan tâm đến giá trị của nó”.

Andrew Carnegie, nhà tư bản công nghiệp và nhà từ thiện: “Con người cho dù có những tài năng rất ấn tượng, nhưng lại không biết tự tạo động lực phấn đấu cho bản thân thì họ cũng chỉ là những kẻ tầm thường”.

Bill Hambrecht, Chủ tịch WR Hambrecht & Co khi so sánh các dịch vụ ngân hàng đầu tư: “Bạn không muốn bất cứ khách hàng nào cảm thấy là họ là một thằng ngu hay là đang bị lừa, do đó tất cả đều phải trả cùng một mức giá”.

Frank McKinney Hubbard, nghệ sĩ vẽ tranh biếm họa, nhà văn và nhà báo: “Cách an toàn nhất để nhân đôi số tiền của bạn là gấp đôi nó lại và cho vào ví”.

Peter Lynch, doanh nhân và nhà đầu tư chứng khoán: "Hãy kinh doanh những thứ mà bất kỳ gã ngốc nào cũng có thể làm được. Bởi sớm hay muộn thì những gã ngốc đó cũng sẽ lao vào kinh doanh nó”.

Warrent Buffett: “Wall Street là nơi duy nhất mà những người đi lại trên chiếc Rolls Royce đến tham khảo ý kiến từ những người đi tàu điện ngầm”.

Mark Cuban, doanh nhân, nhà đầu tư và nhà từ thiện: “Đầu tư công sức là sự đầu tư giá trị nhất. Hãy hiểu rõ công việc làm ăn và lĩnh vực kinh doanh của bạn hơn bất cứ ai trên thế giới. Hãy làm những gì mình thích”.

John Stumpf, CEO của Wells Fagor khi nói về việc bán bộ 8 sản phẩm cho khách hàng bán lẻ: “Lý do chúng tôi chọn số 8 (Eight) là vì nó cùng vần với từ "Tuyệt vời" (Great). Nếu chúng tôi có thể tìm được từ gì đó cùng vần với số 10, chúng tôi sẽ chọn 10”.

Donald Trump: “Đôi khi những thương vụ đầu tư tốt nhất lại chính là những thương vụ mà bạn không làm”.

