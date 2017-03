13 điều không nên chia sẻ trên Facebook

Mark Zuckerbeg cho biết nhiệm vụ không chính thức của công ty này là làm cho "thế giới cởi mở và kết nối hơn". Tuy nhiên, bạn cũng nên giới hạn mức độ cởi mở của mình trên Facebook. Bạn có thể thoải mái chia sẻ hình ảnh và cập nhật trạng thái, nhưng có một vài thông tin mà bạn nên giữ lại cho mình.



Có những ai đang theo dõi bạn trên Facebook? Sếp/ cấp trên, kẻ quấy rầy, các đại lý lớn, và thậm chí cả các công ty bảo hiểm đang quét các hồ sơ trên Facebook để thu thập thông tin. Cũng có những báo cáo cho biết rằng tin tặc đã tấn công tài khoản Facebook để giả mạo nhận dạng cá nhân của chủ tài khoản.

ảnh minh họa

Ngay cả khi bạn bảo vệ thông tin cá nhân bằng cách thiết lập tài khoản ở chế độ chỉ bạn bè "Friends Only", bạn vẫn có nguy cơ kết bạn với những người mà bạn hầu như không quen biết hoặc chưa bao giờ gặp mặt.



Vậy những thông tin nào mà bạn không nên công khai? Hãy cùng đọc bài viết dưới đây để biết chi tiết về những gì mà bạn nên giữ cho riêng mình trên Facebook. Bài viết được VnReview tổng hợp từ trang tin Huffingtonpost.



1. Ngày sinh và nơi sinh của bạn



Có thể bạn rất muốn nhận được những lời chúc tốt đẹp từ bạn bè trên Facebook trong ngày sinh của mình, nhưng bạn nên suy nghĩ kĩ trước khi công khai ngày sinh của mình trên Facebook. Beth Givens, giám đốc điều hành của Privacy Rights Clearinghouse chỉ ra rằng việc tiết lộ ngày sinh chính xác trên Facebook tương đương với việc bạn đang giao thông tin bảo mật an ninh tài chính của mình cho kẻ trộm. Hơn nữa, các nhà nghiên cứu tại Carnegie Mellon gần đây đã phát hiện ra rằng họ có thể tái tạo thông tin bảo mật an sinh xã hội của một cá nhân dựa trên ngày sinh và nơi sinh của người đó.



Bạn không nhất thiết phải loại bỏ hoàn toàn thông tin về ngày sinh trên Facebook của bạn, bạn có thể nhập một ngày gần với ngày sinh thực sự trên Facebook.



2. Tên thật của mẹ bạn



"Tên thật của mẹ bạn là một thông tin đặc biệt giá trị, nhất là từ khi nó thường xuyên được dùng như là một câu hỏi bảo mật cho nhiều trang web", trích từ New York Times. Các công ty cung cấp thẻ tín dụng, dịch vụ không dây của bạn và nhiều công ty khác thường xuyên dựa vào thông tin giá trị này để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.



3. Địa chỉ nhà bạn



Công khai địa chỉ nhà của bạn sẽ cho tất cả mọi người và bất cứ ai mà bạn chia sẻ thông tin biết nơi bạn đang sống, từ người yêu cũ đến những nơi bạn đã và đang làm việc. Chia sẻ thông tin này có thể mang lại một số ảnh hưởng tiêu cực. Ví dụ, đã có trường hợp, kẻ trộm sử dụng Facebook để tìm kiếm mục tiêu khi những người dùng này công khai họ đã rời khỏi căn nhà.



4. Những chuyến đi xa rời khỏi nhà



Theo nhà tư vấn Ron Lieber của tờ New York Times, bạn không nên cập nhật trạng thái đề cập đến những chuyến đi xa mà bạn phải rời khỏi nhà của mình trong thời gian dài. Những trạng thái kiểu này sẽ là thông điệp gửi tới những người "bạn bè" không đáng tin của bạn rằng căn nhà của bạn hiện không có ai trông nom. Bạn có thể cập nhật trạng thái kiểu này kèm với thông điệp tới những "bạn bè" trên rằng nhà bạn đang được trang bị một bộ chuông cảnh báo hoặc một chú chó bảo vệ.



5. Những chuyến đi ngắn rời khỏi nhà



Mặc dù tính năng định vị địa điểm Facebook Places mới giúp bạn định vị mình đang ở đâu và chia sẻ vị trí của bạn trên Facebook (có thể tại một nhà hàng công viên, hay một siêu thị). Nhưng bạn nên suy nghĩ kỹ trước khi chia sẻ thông tin về những chuyến đi ngắn rời khỏi nhà của bạn. Những trạng thái kiểu như "tôi đang đi ra ngoài chạy tập thể dục" hoặc "tôi đang ở trung tâm mua sắm để sắm đồ cho con yêu" sẽ là thông điệp giá trị giúp những tên trộm biết thời điểm thích hợp để đột nhập vào căn nhà của bạn.



6. Những bức ảnh quá riêng tư của bạn



Những bức ảnh bất lịch sự, quá riêng tư hoặc bức ảnh buộc tội người khác trên Facebook có thể khiến bạn bị mất việc hoặc tệ hơn. Ngay cả những bức ảnh đã bị xóa vẫn có thể trở lại làm phiền bạn.



Trang tin Ars Technica khám phá ra rằng máy chủ của Facebook có khả năng lưu trữ những bức ảnh đã bị xóa trong một khoảng thời gian không xác định. "Điều đó là thật, một vài người trước đây có thể truy cập vào bức ảnh và lưu trữ đường dẫn trực tiếp từ đối tác phân phối nội dung mạng của tôi vẫn có thể truy cập vào bức ảnh", một phát ngôn viên của Facebook chia sẻ với Ars Technica.



7. Lời thú tội



Gian lận trên tờ khai thuế? Khó chịu về ông chủ? Những điều đó không nên chia sẻ trên Facebook. Thiết lập bảo mật của Facebook có thể cho phép bạn thiết lập nhóm mà bạn muốn chia sẻ thông tin nhất định. Ví dụ, bạn có thể tạo một nhóm trong đó chỉ có những người bạn thân nhất của bạn, nhưng một khi có những thông tin nhạy cảm, bất hợp pháp được đăng, rất khó để xóa chúng đi và rất khó để giữ chúng khỏi phát tán rộng rãi.



Có rất nhiều ví dụ về việc những công nhân vị sa thải, cũng như có một vài người đã bị bắt giữ do chia sẻ quá mức trên Facebook.



8. Số điện thoại của bạn



Hãy kiểm soát nơi nào bạn có thể công khai số điện thoại. Khi bạn công khai số điện thoại trên Facebook, kể cả ở chế độ chỉ dành cho bạn bè, thì những người khác (người yêu cũ, bạn bè, liên lạc viên của trường trung học, bạn của bạn bè) đều có thể biết và gọi tới làm phiền bạn.



Lập trình viên Tom Scott đã tạo ra một ứng dụng có tên Evil, nó có thể quét/hiển thị bất cứ số điện thoại nào đã được đăng trên Facebook.



9. Thời gian đếm ngược chuẩn bị tới kỳ nghỉ



Trang tin CBSMoneyWatch.com cảnh báo rằng mọi người rằng những thông tin kiểu như thời gian đếm ngược chuẩn bị tới kỳ nghỉ cùng với thông tin kỳ nghỉ kéo dài bao lâu khá nguy hiểm. Những trạng thái kiểu như "Đếm ngược tới ngày lên đường, 2 ngày nữa, Cali, chúng tôi đang tới đây" hoặc "Sắp có một tuần ở Long Beach" sẽ là những thông điệp gửi tới bọn trộm cắp. Bạn có thể đăng hình ảnh lên Facebook khi trở về nếu bạn muốn. Nhưng trước khi bạn đi, bạn đừng mời bọn tội phạm tới nhà bằng cách thông báo thời điểm bạn rời khỏi nhà.



10. Tên con bạn



Những kẻ giả dạng cũng nhắm mục tiêu vào trẻ em. "Bạn không nên đánh dấu – tags tên những đứa con của mình vào ảnh hoặc tiêu đề ảnh. Nếu ai đó thực hiện điều này, bạn nên loại bỏ nó bằng cách sử dụng nút Remove Tag". Nếu con của bạn không có trên Facebook và ai đó đăng tên của chúng vào chú thích ảnh, bạn hãy liên hệ để yêu cầu người đó loại bỏ nó", Consumer Reports chia sẻ.



11. Sở thích nguy hiểm của bạn



Những thông tin về sở thích mạo hiểm của bạn hay những bức ảnh bạn lướt tốc độ cao với xe hơi, bay trên những ngọn đồi bằng tàu lượn… có thể khiến bạn gặp khó khăn với các công ty bảo hiểm. Ngoài ra, hiện tại rất nhiều tội phạm đang chuyển sang sử dụng các công cụ công nghệ cao như Google Street View và Facebook để xác định đối tượng mục tiêu.



12. Bài trí trong căn nhà của bạn



Bạn không nên đăng ảnh về cách bài trí trong căn nhà bạn hoặc ảnh các vật giá trị trong nhà bạn lên Facebook.



13. Hiện thông tin cá nhân trên trang tìm kiếm



Bạn có muốn những thông tin cá nhân trên Facebook của mình xuất hiện trên trình tìm kiếm Google? Nếu không, bạn cần ngăn chặn thông tin cá nhân xuất hiện trên kết quả của công cụ tìm kiếm. Trang tin Consumer Reports khuyên rằng bạn nên ngăn chặn điều này nhằm "bảo vệ tài khoản của bạn khỏi sự truy cập của người lạ".



Để thay đổi thiết lâp riêng tư này bạn truy cập vào nút bánh răng tùy chỉnh chọn Thiết lập Quyền riêng tư, sau đó chọn tắt liên kết từ các công cụ tìm kiếm khác tới tài khoản của bạn trong khung Ai có thể tìm kiếm tôi (với giao diện tiếng Anh bạn phải truy cập Privacy Settings chọn Off trong phần Do you want other search engines to link to your timeline? trong mục Who can look me up?).





Theo VNREVIEW/DNSG