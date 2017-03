178.000 cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp thì đã sao?

“Bài chửi” vụ cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp gây sốt trên mạng Tôi xin lỗi các ông bàđang thất nghiệp và cầm cái tấm bằng thạc sĩ, cử nhân. Tốt nhất hãy xem lại bản thân, đừng có mà đổ tại xã hội, tại nền giáo dục, tại xuất thân nghèo khó. Tôi nói thẳng ra như sau: Nền giáo dục mà kém thì đầu ra sẽ phải thất nghiệp hết chứ không thể chỉ riêng ông bà. Đừng có nghĩ người khác may mắn với quan hệ này nọ. Bao con người đi lên từ bàn tay trắng, họ không phải siêu nhân mà họ chỉ cần siêng năng và chẳng quản ngại khó khăn. Xã hội này không ai phải có trách nhiệm với ông bà cả. Đừng có ỷ lại và nghĩ rằng xã hội phải giúp đỡ ông bà. Đừng có mơ trông chờ vào người khác khi chính bản thân lười nhác, không có trách nhiệm với chính mình. Vứt cái tư duy ông cử, bà thạc đi. Tôi nói cho mà biết, học xong trường đại học là chỉ đủ cho các ông bà thò được đầu lên khỏi mặt đất thôi, chưa phải đã được đứng lên mà đi hiên ngang đâu. Các ông, các bà vẫn đang rơi vào trạng thái: “Không biết mình đang không biết cái gì” đấy. Và thường ở trạng thái này các ông bà cứ ngỡ mình đang biết tuốt… Các ông bà đi làm thì kỹ năng không có, giá trị thấp nhưng lại đòi hỏi như… bố mẹ thiên hạ, rằng công việc phải nhàn hạ, lương cao, phải có tương lai này nọ... Ông bà nào đi làm việc tay chân thì y rằng: Cứ hễ hỏi đang làm gì thì lại trả lời thanh cao là đang đi làm tạm thời thôi, chờ chỗ này chỗ kia ngon. Không muốn gắn bó thì tốt nhất đừng xin việc tạm bợ! Thế giới này không có chỗ đứng cho những kẻ lười biếng mà còn bảo thủ. Những người khuyết tật, người nhiễm chất độc da cam họ còn phải dựng rạp làm xiếc, hát rong để tạo ra giá trị cho xã hội. Họ khuyết tật cơ thể nhưng tư duy và suy nghĩ họ không tàn tật… Hãy xem lại chính mình đi. Nếu vẫn đang chờ mong xã hội cưu mang cho ông bà một công việc thì thực sự ông bà chẳng khác gì một kẻ tàn tật về tư duy và suy nghĩ… Đứng dậy đi, chứng minh cho mọi người thấy rằng ông bà không hề tàn tật. Nếu thích thì vứt mẹ cái bằng đi và lao ra làm việc, làm như một con trâu chăm chỉ. Sống và làm điều đam mê và thích thú đi. Và đã làm thì ra làm, dồn hết tâm hết sức mà làm cho ra ngô ra khoai. Biết nấu ăn thì hãy nấu cho ngon, nấu cả ngày, nấu cả đêm, nấu cho đến khi khách sạn 5 sao cũng phải tìm đến ông bà. Biết đá bóng thì hãy đá đi, đá cho giỏi vào, đá ngày, đá đêm, đá đến khi nào cơ bắp vỡ hết ra, đá đến khi tuyển quốc gia phải mời ông bà vào. Biết bưng bê nhà hàng thì bưng đi, bưng giỏi vào, bưng bằng ba ngón tay thôi, học cách vừa bưng vừa lắc đi, để nhà hàng 5 sao phải săn đón ông bà và rước như rước người nổi tiếng. Biết về máy tính thì kiếm tiền online đi. Click vào link cũng kiếm được tiền, tải file lên cho người ta down cũng kiếm được tiền, up video YouTube cũng kiếm được tiền, mạng xã hội cũng kiếm được tiền. Làm đi, ăn ngủ với nó, đừng có mà đứng núi này trông núi nọ. Làm đến khi cả mớ tiền đổ về, cho xã hội nể ông bà đi. Được sinh ra lành lặn, được ăn học để nhoi lên khỏi mặt đất là ông bà đã hơn bao người rồi. Nhưng đừng nghĩ đó là đích đến mà hãy tỉnh táo nghĩ đây mới chỉ là bắt đầu, đây mới chỉ là vạch xuất phát… Tôi chưa thấy ai chăm chỉ mà thất nghiệp cả! (Trích trang facebook.com/GemslightCEO

của NGUYỄN MINH NGỌC)