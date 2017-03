2 triệu đồng, có đỡ vã hơn?

Sức mua ở các chợ giảm Bà Dương Thị Quỳnh Trang, Giám đốc đối ngoại Siêu thị Big C, cho biết mặc dù giá cả leo thang nhưng sức mua tại hệ thống Siêu thị Big C vẫn đảm bảo. “Để làm được điều đó, Siêu thị Big C đã từng từ chối việc tăng giá của các nhà cung cấp vì mức tăng đó không hợp lý. Hoặc có nhiều mặt hàng ví dụ giá là 10, chúng tôi đề nghị nhà cung cấp giảm nhưng sức của nhà cung cấp chỉ giảm được hai phần thì khi đó siêu thị sẽ giảm giá thêm một phần” - bà Trang nói. Tại hệ thống Siêu thị Co.op Mart, theo đánh giá của bà Bùi Hạnh Thu (Phó Tổng Giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại), mức tăng trưởng của hệ thống siêu thị này vẫn đạt trên 40%. Nhưng do giá cả tăng cao nên thay vì mua nhiều mặt hàng như lúc trước, các bà nội trợ chỉ tập trung mua những mặt hàng thật sự cần thiết cho gia đình. Trái ngược với các siêu thị, tại một số chợ do ít có chương trình khuyến mãi nên sức mua chậm. Ông Nguyễn Xuân Trang, Trưởng Ban Quản lý chợ Phạm Văn Hai (TP.HCM), cho rằng sức mua ở chợ này bình bình, không tăng. Bà Nguyễn Khoa Hoài Hương, Trưởng Ban Quản lý chợ Đông Ba (Huế), cho biết sức mua ở chợ này giảm mạnh, nhất là đối với các mặt hàng mỹ phẩm, quần áo, lưu niệm… Riêng đối với các mặt hàng thực phẩm thì ít bị ảnh hưởng hơn. MAI PHƯƠNG