23 năm chưa nhận tiền tuất

Bà Võ Thị The (ngụ ấp 6, xã Tân Thành, TP Cà Mau) phản ánh: “Con của tôi được nhà nước công nhận liệt sĩ từ năm 1986. Hằng năm, vào dịp Tết hay Ngày Thương binh, liệt sĩ 27-7, tôi đều được nhận quà theo chế độ gia đình liệt sĩ. Nhưng 23 năm nay, tôi chưa được giải quyết tiền tuất theo quy định. Nhiều lần liên hệ với các cơ quan chức năng, tôi được trả lời là mất hồ sơ gốc. Tôi phải chờ đến bao giờ?”.

Ông Trần Minh An, Quyền Trưởng phòng Chính sách người có công - Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau, cho biết: “Chúng tôi đã rà soát hồ sơ của bà The và phát hiện bà The chưa được hưởng tuất. Chúng tôi sẽ xác minh làm rõ để sớm trả lời cho bà The”.