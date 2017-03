35 năm đi tìm công lý

Năm 1977, ông Lý Thành Lợi (phường 5, TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) bàng hoàng khi nhận được hung tin “UBND tỉnh Cửu Long ra quyết định thu hồi toàn bộ tài sản, nhà cửa, cơ sở kinh doanh của gia đình ông với lý do không ưa thích sống gần cộng sản, trước năm 1975 cấu kết với chính quyền cũ và tư sản mại bản để làm giàu, chống phá chính quyền cách mạng”. Ông bị tịch thu toàn bộ tài sản và gia đình ông bị buộc về quê cũ ở huyện Càng Long làm ruộng để cải tạo thành phần.

Vì giàu có mà trở thành “kẻ địch”

Nhắc lại chuyện xưa, ông Lợi buồn rầu: “Tôi không ngờ sự việc xảy ra như vậy. Gia đình dòng họ của tôi ba đời tham gia cách mạng, từng nuôi giấu nhiều cán bộ, cung cấp tiền bạc, của cải cho cán bộ cách mạng hoạt động lúc khó khăn”.

Suốt nhiều năm ông Lợi gửi đơn khiếu nại đi khắp nơi để yêu cầu được minh oan, trả lại tài sản hợp pháp do làm ăn chân chính gầy dựng được. Mãi đến tháng 11-1986, một bản báo cáo chi tiết dày 21 trang đánh máy về trường hợp oan sai của ông Lợi mới được Công an tỉnh Cửu Long (nay là tỉnh Vĩnh Long) công bố, trong đó xác định rõ ông Lợi và gia đình, dòng họ hai bên nội ngoại đều tham gia cách mạng, không có ai chống phá cách mạng và nhiều người có công lớn trong việc nuôi giấu, cung cấp tài chính cho cán bộ cách mạng hoạt động. Báo cáo này còn nêu rõ: Sở dĩ xảy ra oan sai, “đánh lầm” ông Lợi và gia đình của ông là do năm 1976 khi thực hiện điều tra cải tạo công thương nghiệp, những cán bộ đã làm việc vô trách nhiệm, không tìm hiểu kỹ nhân thân, nguồn gốc của gia đình ông Lợi, không điều tra xác minh cụ thể mà chỉ nghe lời kể của người dân rồi suy diễn quy chụp thành phần. Thậm chí họ còn ghép ông Lợi và chị dâu của ông thành một cặp vợ chồng để tịch thu luôn tài sản của người chị dâu. Nguy hiểm hơn, những người thụ lý hồ sơ của gia đình ông Lợi vào năm 1976 còn vu khống ông có quan hệ mật thiết với chính quyền cũ để tăng nặng “tội” của ông. Trong báo cáo còn nêu chi tiết, trước đây do bị chính quyền cũ phát hiện tham gia hoạt động cách mạng và truy bắt nên ông Lợi cùng người thân phải bỏ chạy về thị xã Vĩnh Long trốn tránh. Từ việc đi làm thuê, dành dụm tích cóp suốt nhiều năm gia đình ông mới tạo lập được nhà máy nước đá, đại lý xăng dầu… và thường xuyên đóng góp cho cách mạng.

Ông Lý Thành Lợi vẫn chưa được giải oan trọn vẹn. Ảnh: HÙNG ANH

Giải oan nửa vời

Sau khi tỉnh Cửu Long chia tách thành hai tỉnh Vĩnh Long và Trà Vinh, hồ sơ vụ việc oan sai của ông Lợi được giao cho tỉnh Vĩnh Long giải quyết. Ông Lợi lại miệt mài gửi đơn kêu oan. Đến tháng 4-1998, chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long mới có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ xác định ông Lợi và gia đình bị oan sai kèm theo lưu ý “đây là trường hợp đặc biệt cần xem xét giải quyết”.

Tháng 8-1999, chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long ký quyết định xác nhận ông Lợi và gia đình không thuộc thành phần tư sản mại bản, phần tài sản bị tịch thu trước đó tỉnh tiếp tục xem xét giải quyết khi có chủ trương của Chính phủ. Tháng 12-1999, chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long tiếp tục có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị Thủ tướng xem xét trường hợp đặc biệt của ông Lợi và có ý kiến chỉ đạo để địa phương giải quyết dứt điểm vụ việc.

Ngày 10-9-2008 là ngày vui nhất với gia đình ông Lợi bởi sau 31 năm kêu oan và được minh oan, Văn phòng Chính phủ đã có công văn yêu cầu UBND tỉnh Vĩnh Long “kiểm tra sự việc của ông Lợi và giải quyết theo thẩm quyền”. Song rất tiếc là đến ngày 16-6-2009, UBND tỉnh Vĩnh Long lại có văn bản “không đồng ý trả lại tài sản cho ông Lợi”.

PV đã nhiều lần liên hệ với UBND tỉnh để làm rõ vụ việc của ông Lợi nhưng không thể gặp được người có thẩm quyền.

Đối với hàng hóa, tiền bạc đã bị tịch thu, tôi không đòi lại. Giờ tôi chỉ yêu cầu tỉnh trả lại cho tôi các căn nhà số 26-28 Đinh Tiên Hoàng và 13.000 m2 đất tại phường 8, TP Vĩnh Long mà sao khó khăn quá đỗi! Ông LÝ THÀNH LỢI Chủ tịch tỉnh thời trước từng cho rằng trường hợp của ông Lợi là đặc biệt, cần được giải quyết riêng. Tôi cũng nhất trí việc trả lại tài sản cho gia đình ông Lợi là chuyện phải làm. Ông NGUYỄN VĂN HAI, nguyên Trưởng phòng Tiếp dân của UBND tỉnh Vĩnh Long

HÙNG ANH