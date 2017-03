3.600 công nhân chạy bộ vì an toàn lao động 2013

Sự kiện này nhằm hưởng ứng Tuần lễ An toàn lao động và cháy nổ do Bộ LĐ-TB&XH phát động và ngày Thế giới an toàn lao động của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO).

Theo thống kê, hằng năm Việt Nam có gần 1.700 vụ cháy. Đây là một trong các nguyên nhân gây tai nạn chết người, thương tật cho công nhân và thiệt hại lớn cho các nhà máy. Ngoài việc chạy bộ, công nhân còn tham gia các hoạt động ý nghĩa khác như xem phim, trả lời câu hỏi, thi khẩu hiệu và tham gia giải quyết tình huống thực tế về an toàn cháy nổ… Mục tiêu chương trình của Better Work Việt Nam là cải thiện việc tuân thủ các tiêu chuẩn lao động và nâng cao tính cạnh tranh của doanh nghiệp trong ngành may Việt Nam.

PHONG ĐIỀN