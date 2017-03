4 bệnh nghề nghiệp phổ biến

Ngoài ra, các bệnh nghề nghiệp khác cũng đang được nghiên cứu và bổ sung gồm: nhiễm HIV/AIDS nghề nghiệp, bệnh nhiễm độc cadmium, bệnh nghề nghiệp do rung chuyển, bệnh nghề nghiệp do yếu tố điện từ trường, bệnh bụi phổi than, bệnh bụi phổi talcosis và bệnh sốt rét nghề nghiệp.



Mục tiêu được đặt ra trong giai đoạn 2011-2015 của cục là đảm bảo 100% người lao động bị bệnh nghề nghiệp được điều trị.





Theo ĐÌNH DÂN (TTO)