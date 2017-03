4 cảnh sát bị đình chỉ trong vụ chém người

Ngày 13/12, đại tá Trần Xuân Tuyết (Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình) cho chúng tôi biết, công an tỉnh vừa đình chỉ công tác 4 cảnh sát huyện Tiền Hải (3 cán bộ, một chiến sĩ nghĩa vụ) để phục vụ điều tra vụ án chém người.

Theo thông tin ban đầu, tối 29/11 anh Vũ Thế Hảo (21 tuổi ở xã Tây Sơn, huyện Tiền Hải) cùng bạn đi xe máy đến khu vực chợ huyện và va chạm giao thông với 4 công an trên. Sau khi sự việc xảy ra, anh Hảo bất ngờ bị Nguyễn Đức Diên (34 tuổi) cầm kiếm xông vào chém trọng thương ở tay. Sau khi gây án, người này bỏ trốn khỏi địa phương.

Ít ngày điều tra, Công an huyện Tiền Hải đã khởi tố vụ án về tội cố ý gây thương tích. Do sự việc liên quan 4 công an huyện Tiền Hải, vụ án được chuyển lên công an tỉnh thụ lý.

"Chúng tôi quyết tâm làm sáng tỏ, xử lý vụ việc theo đúng pháp luật. Tuy nhiên, do Diên đang bỏ trốn nên hiện chưa thể kết luận được gì....", người đứng đầu Công an tỉnh Thái Bình nói.

