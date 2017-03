4 người chết ngạt dưới hầm tàu đánh cá

Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cho hay, một vụ tai nạn thảm khốc làm 4 người chết vừa xảy ra sáng nay 10/7 đối với tàu đánh cá QNg 98849 của chủ tàu Lê Trung Thành (sinh năm 1954, trú thôn Thạch By 1, xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi) khi đang trên đường chạy vào bờ và chỉ còn cách âu thuyền Thọ Quang (thuộc quận Sơn Trà, Đà Nẵng) khoảng 7 hải lý.

Theo tường trình của các thuyền viên trên tàu QNg 98849, tàu này có công suất khá lớn 420CV, xuất bến ra khơi đánh bắt từ tối 22/6 với 13 thuyền viên. Sau hơn nửa tháng, khoảng 17g chiều 9/7, tàu bắt đầu quay vào Đà Nẵng bán sản phẩm.



Lúc 5g sáng nay 10/7, khi tàu vào đến gần bờ, thuyền trưởng Nguyễn Trung Thành cùng hai thuyền viên Nguyễn Công Thọ (sinh năm 1988) và Nguyễn Văn Bình (sinh năm 1990) chui xuống mở hầm chứa cá để chuẩn bị bán.

Đây là công việc họ vẫn làm bình thường mà chưa hề xảy ra sự cố, nhưng không hiểu sao lần này cả 3 người xuống khá lâu không quay trở lại. Thấy vậy, thuyền viên Lê Minh Phụng (sinh năm 1982) đu dây xuống hầm đá xem thử. Một lúc lâu sau vẫn không thấy anh hồi âm. Linh cảm có chuyện chẳng lành, các thuyền viên khác vội kéo Phụng lên thì anh đã… chết cứng đơ!

Thuyền viên Nguyễn Minh Ngọc (sinh năm 1989) chạy đến tiếp cứu nhưng các thuyền viên khác cản lại. Do Ngọc vẫn nhất quyết phải xuống cứu 3 người đang ở dưới hầm nên các thuyền viên đã cột dây vào người cho anh đu xuống. Vừa xuống đến hầm đá, anh đã bị ngạt thở đến ngất đi. Rất may mọi người kịp kéo anh lên, khi tàu vào đến bờ thì lập tức đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng.

Cùng với thuyền viên Lê Minh Phụng, thuyền trưởng Nguyễn Trung Thành và hai thuyền viên Nguyễn Công Thọ, Nguyễn Văn Bình (cùng quê ở xã Phổ Thạnh, huyện ĐứC Phổ, Quảng Ngãi) xuống hầm đầu tiên đều xác định là đã chết ngạt. Hiện thi thể của 4 nạn nhân thiệt mạng trên tàu QNg 98849 đã được đưa về Quảng Ngãi mai táng. Sau khi được cấp cứu, thuyền viên Nguyễn Minh Ngọc cũng đã xuất viện.

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân dẫn đến cái chết của 4 thuyền viên này có thể là do bị ngạt khí độc phát ra từ hầm chứa cá. Ngay trong sáng 10/7, Công an quận Sơn Trà và Công an TP Đà Nẵng đã thụ lý điều tra nguyên nhân dẫn tới vụ việc thảm khốc này.