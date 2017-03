5 bí quyết phỏng vấn bỏ túi cho người mới tốt nghiệp

Tuy nhiên, bạn sẽ tự tin hơn nhiều với 5 bí quyết bỏ túi sau.



Sau những năm tháng miệt mài trên băng ghế nhà trường, cuối cùng bạn cũng cầm được tấm bằng tốt nghiệp để bắt đầu một cuộc sống mới. Ngoại trừ những ai đã được “sắp xếp” một công việc mong muốn hoặc tự mở lối kinh doanh riêng, phỏng vấn xin việc luôn là một thử thách khiến hầu hết sinh viên mới ra trường phải hồi hộp, lo lắng đôi khi đến mất ăn mất ngủ.



Hãy luôn chuẩn bị kỹ lưỡng và tỏ ra tự tin khi đi phỏng vấn



Làm sao để vượt qua áp lực và ghi điểm trong mắt nhà tuyển dụng? Không có bí quyết nào có thể đảm bảo 100% bạn sẽ trúng tuyển ngay nhưng những gợi ý đơn giản sau đây luôn có thể giúp bạn ghi thêm điểm.

1. Làm đẹp lý lịch trực tuyến



“Những người đã hoặc sắp tốt nghiệp nên đảm bảo rằng họ đã nỗ lực tối đa trong việc tìm kiếm trên mạng, nêu bật các kỹ năng, thành tích và lĩnh vực chuyên môn của mình để mọi nhà tuyển dụng tiềm năng đều có thể thấy rõ”, Mike Zammuto, chủ tịch kiêm giám đốc hoạt động của công ty dịch vụ quản lý Reputation Changer nói.

Hãy đảm bảo rằng mỗi ngày bạn dành ít nhất 1 giờ đăng tải, chỉnh sửa và cập nhật hồ sơ của mình trên các trang mạng xã hội như LinkedIn, Twitter, Google+ và blog. Hãy tạo ra một danh sách các ví dụ về những công việc bạn từng làm từ thời kỳ thực tập, các khóa học kỹ năng hay những dự án riêng. Một bản lý lịch trực tuyến sẽ giúp nhà tuyển dụng hiểu rõ hơn về những giá trị bạn có thể đem lại cho họ.



2. Một bản lý lịch truyền thống vẫn luôn quan trọng



Bản lý lịch cá nhân không thôi là chưa đủ, tuy nhiên nó vẫn rất quan trọng. “Bạn cần có một bản lý lịch với các chi tiết cụ thể cho mỗi công việc cụ thể và một trang thông tin cá nhân trên mạng việc làm LinkedIn cho thấy thông điệp thực sự của bản lý lịch”, Martin Yate, tác giả cuốn sách bạn chạy nhất nước Mỹ “Hãy hạ gục họ: Những bí mật và chiến lược cho người lần đầu đi tìm việc” cho biết. “Cả hai thứ trên đều là những thành phần quan trọng của một đợt tìm việc mới”



3. Đừng ngần ngại bộc lộ cá tính



Điều quan trọng nhất một ứng viên cần nhớ trong quá trình phóng vấn đó là hãy là chính mình”, Alexa Hamill, trưởng bộ phận tìm kiếm ứng viên tại các đại học Mỹ của hãng kiểm toán PricewaterhouseCoopers khẳng định. Cá tính của bạn có thể giúp bạn nổi bật trong đám đông ứng viên.



Khi có quá nhiều người cạnh tranh cho cùng một vị trí với trình độ tương đương, nhà tuyển dụng thường chọn những người họ thấy thú vị khi làm việc cùng hàng ngày.



4. Hãy đặt một vài câu hỏi độc đáo, thông minh



Bà Hamill cũng cho biết thêm rằng, trong một cuộc phỏng vấn “loại câu hỏi một ứng viên tiềm năng đưa ra có thể khiến họ trở nên nổi bật”.



Những câu hỏi lặp đi lặp lại như: “Bước tiếp theo trong quá trình tuyển dụng là gì?” hoặc “Chuyện gì đã xảy ra với người tiền nhiệm của tôi?” cũng chấp nhận được và có thể nhận được những câu trả lời thiết thực.



Nhưng bạn cũng nên thử tạo ra điểm nhấn cho riêng mình bằng những câu hỏi độc đáo, cho thấy bạn đã nghiên cứu kỹ về vị trí này và thực sự hào hứng với công việc. “Những câu hỏi mạnh mẽ cho thấy bạn đã chuẩn bị trước hay chưa, có hiểu về ngành nghề hoặc công việc hay không, có muốn tìm hiểu sâu hơn về các trách nhiệm của mình hay không”, Arlene Vernon, chủ tịch của công ty tư vấn nhân sự và đào tạo HRx, Inc. khẳng định.



5. Hãy tập trả lời các câu hỏi phỏng vấn và ghi âm lại



“Bất kỳ sự tương tác nào bạn có như là bước khởi đầu sự nghiệp với chủ sử dụng lao động mới đều là một cơ hội để gây ấn tượng và phô diễn các kỹ năng, giá trị bạn có”, Hamill nói tiếp. “Cần chắc chắn rằng trông bạn thật tự tin”. Hãy ghi âm lại những câu trả lời của mình và cố gắng loại bỏ các từ “ừ”, “à” trong đó.



“Hãy luyện tập trả lời một cách to, dõng dạc chứ không phải giữ nó trong đầu để câu trả lời của bạn có thể được truyền đi một cách tự tin”, Vernon khuyên. Và nên nhớ đừng có nhìn điện thoại hay nhìn quanh quá nhiều khi phỏng vấn. Hãy nhìn thẳng, cử chỉ tự tin và trả lời rõ ràng chính là những yếu tố then chốt để đảm bảo một buổi phỏng vấn thành công.



