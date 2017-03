5 bí mật về lương

Bí mật 1: Khoản lương của bạn không nhất thiết phản ánh năng lực và kinh nghiệm làm việc.



Các công ty thường trả lương theo đúng nhu cầu của thị trường để có được ứng viên thích hợp nhất. Vì vậy, trong một thị trường lao động cạnh tranh như hiện nay, mức lương khởi điểm của những nhân viên mới vào làm việc có thể gần bằng hay thậm chí bằng mức lương của bạn, mặc dù bạn hơn họ về trình độ học vấn và thâm niên công tác.



Một vài công ty đã tiên phong thực hiện những nghiên cứu về tính hợp lý của lương thưởng. Nếu họ thấy rằng khoảng cách giữa lương của bạn và những nhân viên mới tuyển không đủ lớn, họ có thể tăng cho bạn một khoản lớn hơn so với mức tăng theo quy định. Tuy nhiên, nhiều công ty không chủ động làm việc này và họ sẽ không làm gì trừ khi bạn trực tiếp phản ánh.



Bạn nên làm gì: Luôn nắm bắt và theo kịp mức lương của những người có cùng kinh nghiệm và trình độ học vấn như bạn. Trong trường hợp bạn thấy có khoảng cách không hợp lý, hãy nói với sếp.



Bí mật 2: Mức tăng thực tế có thể cao hơn so với mức tăng quy định của công ty.



Khi quyết định mức tăng lương cho nhân viên, sếp của bạn luôn hết sức thận trọng về việc sẽ tăng bao nhiêu để tỷ lệ tăng trung bình không vượt quá một hạn mức nào đó. Ví dụ, nếu hạn mức là 10%, sếp có thể dành cho nhân viên xuất sắc nhất mức tăng lương 12%, còn những nhân viên trung bình khác khoảng 8%.





Mức tăng thực tế có thể cao hơn so với mức tăng quy định của công ty ( Ảnh minh họa nguồn Internet)



Bí mật 3: Khi sếp nói rằng công ty không thể trả lương nhiều hơn cho bạn, tài chính có thể không phải là vấn đề.

Bí mật 4: Các sếp sẽ trả lương cao hơn nếu họ thích bạn.

Bí mật 5: Bạn không thể đàm phán lương thưởng khi hết hợp đồng.

Trên thực tế quỹ tăng lương cho nhân viên có thể lớn hơn con số mà sếp quyết định. Đó là do nhiều công ty luôn có quỹ dự phòng để giữ chân những nhân viên xuất sắc mà họ có nguy cơ bị mất.Nhiều công ty có thể trả cho nhân viên xuất sắc những mức lương cá biệt để giữ họ lại với công ty. Vì vậy bạn cần làm việc hết mình và xuất sắc nhất để trở thành “cánh tay mặt” không thể thiếu được của sếp. Nếu sếp rất muốn có bạn, thì đây là cơ hội để bạn yêu cầu mức lương cao nhất có thể. Các nhà quản lý thông minh sẽ tự hỏi bản thân:“Liệu mình có sẵn sàng mất nhân viên này chỉ vì tăng lương thêm 300 USD/tháng?” Trên thực tế nếu họ cần bạn, thì khoản tăng lương này rất nhỏ bé so với chi phí họ phải bỏ ra để tìm người thay thế bạn.Bạn nên làm gì: Ngày đánh giá và quyết định mức tăng lương không nên là thời điểm để bạn đàm phán do sếp đã phê chuẩn mức tăng lương này từ trước đó. Vì vậy, bạn phải thể hiện bản thân thật tuyệt vời khoảng một năm trước khi tăng lương. Sau đó bạn có thể đường hoàng nói với sếp rằng: Tôi đã đạt được những thành tích đó.Nếu sếp nói rằng tài chính công ty hiện rất eo hẹp - hãy hỏi ông ta rằng công ty sẽ mất gì nếu bạn được tăng lương.Nếu bạn không nhận được câu trả lời rõ ràng hay những lời động viên khích lệ, điều đó có nghĩa: sếp nghĩ bạn xứng đáng với khoản lương đó ở công việc hiện tại; sếp không có quyền ra quyết định; bạn đang được trả mức lương cao nhất trong khung lương cho vị trí của bạn.Bạn nên làm gì: Bạn có thể xem lại liệu bạn có muốn tiếp tục làm việc ở công việc hiện tại nữa hay không.Sẽ có một vài nhân viên được sếp yêu quý hơn những người khác. Điều đó không có nghĩa bạn cần nịnh và chiều lòng sếp hết mực, mà phải là những người giúp đỡ sếp hiệu quả trong công việc cũng như tạo điều kiện để họ trở thành những nhà quản lý tốt.Trừ khi hợp đồng của bạn quy định rõ ràng, các công ty sẽ có quyền không trả cho bạn khoản lương thưởng khi bạn hết hợp đồng. Tuy vậy bạn sẽ nhận được trợ cấp thôi việc của công ty theo đúng quy định nhà nước.Bạn nên làm gì: Nếu bạn cho rằng vẫn chưa đủ, bạn có thể thương lượng để được nhiều hơn, nếu bạn có một vài lợi thế nổi bật. Ví dụ, bạn là người duy nhất trong công ty nắm được các chi tiết quan trọng của dự án đang tiếp diễn? Nói cách khác, liệu công ty vẫn cần điều gì đó ở bạn?Sau cùng, trong nghệ thuật đàm phán lương, bạn nên hiểu rằng không phải lúc nào cũng yêu cầu một mức lương cao chót vót là đúng, mà là một mức lương bạn cảm thấy hài lòng.