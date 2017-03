5 cách tạo ra may mắn cho sự nghiệp

Cả 2 đều có điểm chung là người ta phải hành động để có may mắn. Mark Chussil, tác giả cuốn sách Sự khởi đầu tốt đẹp: Những câu hỏi chỉ bạn trả lời được để tạo ra một cuộc sống của riêng mình, chia sẻ 1 câu chuyện vui về việc này: “Có lời nói đùa về 1 người đàn ông cầu nguyện mỗi ngày để trúng xổ số. Cuối cùng, một giọng nói bực tức từ trên vọng xuống: ‘Muốn trúng sổ, ít nhất hãy mua vé sổ đi’”.

Cách tốt nhất để gia tăng sự may mắn là tạo ra nó. Có nhiều thứ bạn có thể thực hiện ngay hôm nay, ngay bây giờ để đẩy mình tới những cơ hội tuyệt vời hơn trong tương lai.

Nếu bạn cảm thấy mình thiếu may mắn trong sự nghiệp, dưới đây là những điều bạn nên làm để tạo ra nó:

Khiến người khác nhớ đến mình

“Bạn làm gì?” có lẽ là 1 trong những câu hỏi phổ biến nhất trong các tình huống giao tiếp hàng ngày. Bạn nên khái quát những gì mình làm và mục tiêu sự nghiệp của mình trong 1, 2 câu. Nó phải thật tự nhiên và đơn giản. Lời giới thiệu về bản thân có thể được điều chỉnh và cải thiện dần qua các tình huống. Hãy nhớ rằng luôn kết thúc lời giới thiệu bằng một câu hỏi để tạo một cuộc đối thoại mở.

Tham gia nhiều sự kiện xã hội

“Tôi đã tham gia một cuộc hội thảo qua mạng (webinar) được tài trợ bởi Trường Kinh Doanh Harvard (HBS). Họ đề nghị các tình nguyện viên thực hiện một nhiệm vụ và tôi đã xung phong”, Chussil chia sẻ. Một vài tuần sau, Chussil nhận được một cuốn sách cám ơn từ HBS. Đổi lại, ông gửi lại cho họ một cuốn sách của mình và không ngờ rằng HBS đã đề nghị ông thực hiện một webinar của chính ông.

Câu chuyện của Chussil đã chứng minh tầm quan trọng của các sự kiện xây dựng mạng lưới quan hệ. Chúng có thể tạo ra những cơ hội bạn không ngờ tới.

Cập nhật CV thường xuyên

Bạn sẽ không thể biết trước khi nào mình cần gửi CV. Giả sử bạn ở 1 sự kiện xây dựng mạng lưới quan hệ và bạn nói chuyện với một người nào đó về công việc, thành tích của mình. Sau đó, nếu họ gọi điện cho bạn về một vị trí mở trong công ty họ, bạn sẽ không thể bảo họ chờ bạn cập nhật lại CV của mình.

Hãy luôn luôn sẵn sàng CV mọi lúc. Nó chỉ mất khoảng 15 – 30 phút để cập nhật những kỹ năng, thành công mới nhất của mình và bạn sẽ không phải bỏ lỡ những cơ hội quý giá khi nó xảy đến.

Làm nhiều hơn yêu cầu công việc

Thay vì chỉ đáp ứng đúng yêu cầu công việc, hãy làm nhiều hơn trách nhiệm của mình. Giúp đỡ mọi người, nghĩ về nhóm nhiều hơn bản thân hay hỗ trợ phòng ban khác những dự án cần đến kỹ năng của bạn.

Chuyên gia về CV Robert Dagnal nêu ý tưởng ông học được từ một khách hàng của mình, một nhân viên hàng hải: “Đừng bao giờ mang vấn đề tới chỗ tôi mà không mang theo cùng giải pháp”.

Bạn có thể áp dụng điều này trong công việc của mình. Bạn càng hướng tới giải pháp, càng nhiều thử thách và cơ hội bạn sẽ nhận được.

Luôn lạc quan

Nếu bạn cảm thấy mình kém may mắn, ngồi ủ rũ, than phiền về nó cũng không làm bạn khá hơn. Thay vào đó, hãy lạc quan, đứng dậy và thử sức với một điều gì đó. Bất cứ điều đã đề cập phía trên sẽ giúp bạn kiểm soát sự nghiệp tốt hơn. Đó là bước đầu tiên để may mắn hơn và thành công hơn. Hãy nhớ rằng, sự lạc quan nuôi dưỡng thành công.

Theo Vũ Vũ/Usnews/Dân Trí