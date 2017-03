5 cách tránh rơi vào “bẫy tình” nơi công sở

Hẹn hò chốn công sở hoàn toàn có thể đi đến một kết thúc tốt đẹp và thực tế đã chứng minh nếu bạn đi đúng hướng thì rất nhiều mối tình công sở đã kết thúc bằng những cuộc hôn nhân mỹ mãn. Tuy nhiên, nếu bạn chệch hướng, nó sẽ giống như con dao 2 lưỡi cắt đứt đường sự nghiệp đang lên của bạn. Do đó nếu bạn là người của công việc, bạn muốn tập trung cho sự nghiệp, đôi khi bạn cần học cách chấp nhận và hy sinh. “Bởi hẹn hò với ai đó cùng “chiến tuyến” phức tạp hơn những gì bạn tưởng và hậu quả cho sự tan vỡ là danh tiếng, năng xuất lao động và thậm chí là cả danh dự. Nếu bạn không biết làm thế nào để qua khỏi ải “tình” chốn công sở, hãy tham khảo những mẹo dưới đây”, Dashana chia sẻ.

Hạn chế trêu đùa và chuyện trò “nhạy cảm”

Những chủ đề xoay quanh chuyện “tám” của dân công sở luôn đa dạng, từ trên trời dưới đất, từ trong nước ra thế giới, từ chuyện “sếp” với nhân viên và thậm chí là những chuyện khiến người nghe “nóng” bỏng tai. Chính vì vậy, để không bị ảnh hưởng quá nhiều cách tốt nhất là hạn chế bàn tán về những vấn đề “nhạy cảm”. Bạn có thể chọn cách góp ý kiến để không bị cho là “lạc loài” nhưng đừng bao giờ tham gia quá sâu.

Nhiều người thường lợi dụng những cuộc chuyện trò về các vấn đề “nhạy cảm” để đong đưa, tán tỉnh. Kết quả là, không ít người trở thành “nạn nhân” của những trò quấy rối hoặc tan vỡ hạnh phúc gia đình vì những trò đùa không đâu. “Bạn cũng cần ý thức được rằng mục đích bạn nỗ lực là vì điều gì? Nếu bạn mong mỏi một vị trí cao hơn thì những chuyện hẹn hò đời thừa nên được gác qua một bên, hoặc nếu có tôi khuyên bạn nên đánh trận trên một chiến tuyến khác thay vì đánh tại sân nhà. Có lẽ sẽ an toàn với bạn hơn”, Dashana nói.

Giữ suy nghĩ “không hẹn hò”

Đôi khi bạn không thể tưởng tượng được sức mạnh của ý trí to lớn đến mức nào, nó có thể biến đổi và xây dựng tường thành vững chắc trong suy nghĩ của bạn. Chính vì vậy cách tiếp theo là luôn giữ suy nghĩ “không hẹn hò” trong đầu và cố gắng thực hiện. “ Nói thì dễ, nhưng nếu bạn chẳng may “say nắng” một ai đó trong công ty thì làm sao bạn điều khiển được lý trí vì tình yêu là bài toán khó mà lời giải lại là con tim. Tuy nhiên, hãy thử thách chính mình bằng thời gian, xem bạn có yêu thực sự hay không? Nhưng theo tôi, khi bạn mạnh mẽ trong suy nghĩ, bạn làm chủ được tương lai và quyết định của mình bạn sẽ hiểu được đâu mới là điều quan trọng hàng đầu bạn cần ưu tiên. Có lẽ sẽ là sự nghiệp,...”, Dashana cho biết.

Không tán tỉnh

Nhiều khi những lời nói bông đùa của bạn lại khiến người khác nghĩ rằng bạn đang tán tỉnh hoặc có ý với họ. Sẽ có ba trường hợp xảy ra: một là, nếu họ thích bạn họ sẽ ra tín hiệu và có thể bạn sẽ làm họ tổn thương vì đơn giản đó chỉ là trêu đùa, không chỉ vậy bạn sẽ còn mang thêm xấu ít nhất là trong suy nghĩ của họ về bạn. Hai là, họ không “ưa” bạn, họ sẽ không thèm để ý hoặc phán ứng lại với những câu đùa của bạn, tự nhiên bạn thấy lòng tự ái của mình bị “đụng chạm”. Ba là, câu đùa đó của bạn giống như thông điệp ngầm gửi đến người đó và người đó cũng có tình ý với bạn, hai bạn sẽ là một cặp. Tuy nhiên, những trường hợp bắt đầu từ những lời tán tỉnh bâng quơ thường không mang lại một kết quả như ý.

Giữ bí mật cá nhân

Màu sắc, món ăn và bài hát bạn yêu thích nên được giữ cho riêng bạn. Nếu bạn quyết tâm “đóng khung” trái tim mình để lo cho sự nghiệp hoặc chí ít là không cho đồng nghiệp cùng công ty có cơ hội len lỏi vào trái tim mình thì đây là cách làm khá hiệu quả. Thông thường cả con trai và con gái đều cảm thấy bất ngờ và rung rinh khi có ái đó hiểu được sở thích hoặc hoàn thành một vài mong muốn mà họ giấu kín từ lâu. Đó là khởi nguồn của nhiều mối tình công sở. Vì vậy, để tránh rơi vào “bẫy tình”, bạn hãy giữ kín những bí mật này, ít nhất là trong thời khắc tăng tốc trên con đường sự nghiệp.

Điều chỉnh khi cần thiết

Nếu sau bao nỗ lực “chống đỡ” bạn vẫn không điều khiển được bản thân, bạn hãy thử cho mình một cơ hội nhưng nhớ là suy nghĩ kỹ lưỡng về vị trí và điều kiện hiện tại của bản thân và người ấy. Cũng theo Dashana: “Điều này không nói lên bạn là người quá lý trí hay thực dụng mà đơn giản đó cho thấy bạn là người thực tế. Bạn làm gì cũng cần có trước, sau rõ ràng”.

Nếu bạn là người đã có gia đình, bạn không muốn hạnh phúc của chính mình rạn nứt trong khi “sếp” (hoặc đồng nghiệp) luôn đeo đuổi bạn hãy có một cuộc đối thoại trực tiếp với họ. Nói với họ về quan điểm của bạn và yêu cầu họ tôn trọng. Một điều nữa là khi bạn đề ra phương án đối thoại hãy chuẩn bị trước cho mình thêm một phương án dự trù nữa đó là ra đi trong trường hợp vấn đề không thể giải quyết bằng lời nói.



Theo Employmentblaw/Dân Trí