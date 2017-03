5 thiết lập quyền riêng tư trên Facebook bạn nên biết

Có rất nhiều lời ca thán về quyền riêng tư khi người dùng tham gia vào Facebook, và để khắc phục cho điểm yếu này, mạng xã hội có đông người dùng nhất này đang ngày càng bổ sung các tính năng giúp bạn quản lý tốt hơn những dữ liệu cá nhân của mình, tránh sự tìm kiếm, soi mói của người khác. Dưới đây là 5 thủ thuật giúp bạn tinh chỉnh profile của mình an toàn hơn.

1. Sắp xếp danh sách bạn bè



Phân nhóm bạn bè giúp bạn định hướng nội dung chia sẻ tốt hơn

Kể từ tháng 9/2011, khi mà sự ra đời của mạng xã hội Google+ với ưu điểm là “vòng tròn bè bạn” (Circle) giúp bạn dễ dàng đưa bạn bè theo từng nhóm nhằm mục đích quản lý thông tin chia sẻ đến đúng đối tượng hơn, Facebook cũng đã tiến hành nâng cấp tính năng tương tự, bạn giờ đây có thể đưa các bạn bè vào những danh sách (list) cụ thể như đồng nghiệp (colleagues), bạn bè (Friends), gia đình (Family). Từ đó khi gửi một thông điệp trạng thái hoặc một album ảnh, bạn có thể tinh chỉnh để cho phép hoặc ngăn không cho nhóm nào có thể thấy được nội dung đó.

2. Ẩn khỏi kết quả tìm kiếm của Facebook

Một trong những cách mà người dùng có thể biết đến bạn trên Facebook là thông qua việc tìm kiếm. Bạn hoàn toàn có thể ngăn chặn lại việc này bằng cách vào trang Privacy Setting, nhấp vào phần Edit Settings trong mục “How You Connect”, ở khung vừa hiển thị bạn lựa chọn “Friends of Friends” hoặc “Friends” trong phần “Who can look you up using the email address or phone number you provided"

3. Ẩn khỏi các bộ máy tìm kiếm

Bên cạnh tìm kiếm của Facebook, các bộ máy tìm kiếm nổi tiếng khác như Google, Bing vẫn có thể dò ra tài khoản mạng xã hội của bạn nếu như bạn hớ hênh. Facebook từ lâu đã cho phép bạn ẩn đi tài khoản cá nhân khỏi các bộ máy tìm kiếm đó. Để thực hiện, bạn vẫn truy cập vào trang Privacy Settings, nhấp vào mục Edit Settings trong khung Public search và bỏ chọn trong mục “Enable public search”

4. Chặn các bài viết trên tường



Bạn có thể kiểm soát nội dung trên tường của mình, song lại hầu như không thể biết trước được bạn bè của bạn sẽ ghi nội dung gì lên trang timeline của mình. Do vậy bạn có thể tiến hàng chặn việc cho phép bạn bè ghi lên tường bằng cách vào trang thiết lập cá nhân (Privacy Settings), bên cạnh mục “Timeline and Tagging” bạn nhấp Edit Settings, trong phần “Who can post on your timeline” bạn có thể chọn Friends (nếu muốn chỉ bạn bè được viết) hoặc No One (không ai cả).

5. Bỏ chức năng Instant Personalization

Hầu như mọi người đều ghét việc các công ty trực tuyến cố moi móc các thông tin cá nhân của mình và bán nó cho các nhà tiếp thị. Thực ra đây cũng là một cách giúp cho các trang web có thể hiệu chỉnh cho phù hợp với mong muốn và sở thích tiêu dùng của bạn để tạo ra một trải nghiệm tốt hơn khi viếng thăm, song không phải lúc nào bạn cũng cần như vậy. Bạn hoàn toàn có thể tắt chức năng này của Facebook bằng các vào Privacy Settings, mục Ads, Apps and Websites bạn chọn Edit Settings, tại trang kế tiếp bạn lại nhấp vào Edit Settings trong khung Instant personalization, cuối cùng bỏ chọn trong mục “Enable instant personalization on partner websites”

Theo Hongkiat/XT