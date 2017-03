5 thói quen phá hỏng sự nghiệp

"Ai cũng mắc phải nhiều sai lầm trong sự nghiệp của mình, một vài sai lầm nhỏ có thể được tha thứ bằng một lời xin lỗi hoặc thời gian trôi qua và nó chìm vào lãng quên" - Julie Bauke, chuyên viên nhân sự - chủ tịch của Bauke Group và là tác giả của "Stop Peeing on our Shoes: Avoiding the 7 Mistakes that Screw Up your Job Search" chia sẻ.Từ việc bỏ lỡ các cơ hội kết nối đến việc thân thiết với nhầm người, một quyết định không sáng suốt có thể làm hỏng sự nghiệp và danh tiếng của bạn. Sau đây là một nhìn vào năm sai lầm gây tổn hại sự nghiệp mà bạn cần tránh:

1. Bỏ qua điều kiện và thời cơ tốt

Khi vừa đảm nhận một vai trò mới, hầu hết mọi người đặt ra mục tiêu thật cao và cố gắng học hỏi càng nhiều càng tốt với hy vọng sẽ được thăng tiến đến một vị trí cao hơn. Nhưng thường thì mọi người không đạt được những mục tiêu này chỉ đơn giản bởi vì họ không biết tận dụng lợi thế của các công cụ và nguồn tài nguyên sẵn có.



"Chúng tôi cung cấp rất nhiều công cụ đào tạo thực sự tuyệt vời và rất nhiều trong số đó được cung cấp trực tuyến - Christy Palfy, giám đốc tuyển dụng tại Progressive nói - Tuy nhiên, rất nhiều người đã không đăng ký và bỏ qua lợi ích của kho thông tin này". Lời khuyên là hãy tận dụng bất kỳ công cụ sẵn có nào để nâng cao kiến thức, kỹ năng cho công việc hiện tại. Không những vậy, những kiến thức này sẽ là hành trang theo bạn suốt con đường sự nghiệp.

2. Chỉ tập trung vào công việc

Bạn muốn hoàn thành công việc một cách tốt nhất ở vị trí hiện tại, bạn muốn thể hiện bạn là một người chăm chỉ và nhiệt huyết nhưng công việc thì ngập đầu ngay cả cuối tuần? Quá chú tâm vào công việc khiến bạn bỏ lỡ nhiều cơ hội để phát triển bản thân cũng như không giúp mình trở thành nhân vật có giá trị hơn cho công ty.

Mọi người cần hiểu những gì đang diễn ra trong ngành, trong công ty và sự nghiệp của chính họ. Đi làm không chỉ có nghĩa là cắm đầu làm việc, mà còn là quan sát và lập chiến lược.

3. Không kiểm soát được cảm xúc và hành vi

Thường thì chúng ta dành nhiều thì giờ tại nơi làm việc hơn là ở nhà và kết quả là chúng ta bắt đầu có các mối quan hệ sâu sắc hơn với đồng nghiệp và sếp.

Khi chúng ta bắt đầu cảm thấy thoải mái và cởi mở hơn, đó cũng là lúc chúng ta cần chú ý kiểm soát hành vi và cảm xúc trong và ngoài văn phòng. Nếu bạn không giữ thái độ chuyên nghiệp, minh bạch công - tư thì bạn sẽ tự tay hủy hoại sự nghiệp của mình.



Những điều nguy hiểm bạn cần tránh xa là có mối quan hệ không phù hợp với đồng nghiệp, say xỉn khi đi chơi với công ty, nói chuyện thô thiển, bỗ bã với ai đó hoặc phản ứng thái quá trước các tình huống căng thẳng hay bất lợi.



Dù bạn giận đến mức muốn ném máy tính ra cửa sổ thì cũng nên tưởng tượng ra trong đầu mà thôi, vì hành vi này nếu được thực hiện sẽ ngay lập tức khiến tất cả thất vọng, ác cảm và khiến bạn đánh mất công việc và danh tiếng ngay lập tức.

4. Dập tắt mọi cơ hội kết nối

Kết nối không chỉ dừng lại khi bạn kiếm đã được công việc mà bạn yêu thích. Kết nối phải trở thành một phần của cuộc sống, đặc biệt là nếu bạn muốn thăng tiến trong sự nghiệp. Có không ít những người cùng làm việc trong một công ty nhiều năm mà chẳng biết nhau, thậm chí chưa hề nói chuyện.



Cho dù bạn tham gia một sự kiện kết nối hay là chỉ trò chuyện với một người nào đó trong thang máy, bạn nên luôn luôn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng chia sẻ, đặc biệt là về những việc bạn đang làm. Một cách tuyệt vời để gặp gỡ và thân thiết với những người khác nhau là tham gia vào các sự kiện do công ty tổ chức. Đừng lười, bạn sẽ tự đánh mất cơ hội của mình đấy.

5. Chọn nhầm “phe”

Bất kỳ tổ chức nào cũng có những nhóm quyền lực và lợi ích đối lập. Nếu bạn chọn sai người để làm thân, sự nghiệp của bạn có thể kết thúc một cách đáng tiếc. Hầu hết mọi người muốn trung thành với sếp và thân thiện đồng nghiệp, nhưng tốt nhất là hãy nên luôn giữ tinh thần chuyên nghiệp.

Chuyện bạn làm việc với một ông chủ khiến bạn bất mãn cũng là thường tình thôi. Có rất nhiều người cũng phải chịu đựng như vậy và hãy xem họ đã ứng xử thông minh như thế nào.



Hãy tránh xa việc đồn thổi những tin đồn hay nhúng tay vào những việc thiếu chính đáng. Hiểu chuyện gì đang diễn ra là tốt nhưng tham gia vào cuộc chiến quyền lực nơi công sở sẽ chẳng có kết cục tốt. Trường hợp xấu nhất là bạn sẽ tống cổ được mấy tên đáng ghét ở văn phòng cùng lúc với... công việc của mình.