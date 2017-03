5 triệu người Hàn xin vào vị trí quản lý

Sau cuộc khủng hoảng kinh tế, mặc dù số người xin việc trong tất cả các lĩnh vực đều giảm nhưng nhu cầu công việc của những ngành nghề cần đến chuyên môn vẫn liên tục tăng.

Ngày 30-10, theo Sở Thống kê Hàn Quốc, số người xin việc vào vị trí quản lý, công nghệ, chuyên môn trong tháng 9-2009 tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là lần đầu tiên số người xin việc trong lĩnh vực này vượt quá con số 5 triệu người (5.018.000 người).

Số lượng người xin việc trong lĩnh vực này hàng năm được thống kê như sau: năm 2004: 4.063.000 người, năm 2005: 4.199.000 người, năm 2006: 4.442.000 người, năm 2007: 4.651.000 người, năm 2008: 4.931.000 người. Sau năm 2004, trong vòng 5 năm, số lượng người xin việc trong lĩnh vực này đã tăng gần 1 triệu người.

Tỷ lệ những người xin việc trong lĩnh vực này chiếm trên 20% trong tổng số những người xin việc. Tỷ lệ này trong năm 2004 chỉ dừng lại ở 18% nhưng từ năm 2005 - 2008, tỷ lệ này tăng lên lần lượt là 18.4%; 19,2% và 20,9%. Tỷ lệ nay trong tháng 9 năm 2009 tăng lên đến 21,1%.

Vị trí quản lý hành chính, công nghệ, chuyên môn là lĩnh vực bao hàm những ngành nghề liên quan đến khoa học, công nghệ thông tin, pháp luật, văn hóa, nghệ thuật, thể thao, y tế, phúc lợi xã hội, tôn giáo…Các ngành nghề như: kinh doanh, bac sĩ, luật sư, giáo sư… cũng nằm trong lĩnh vực này.

Việc tăng số người xin việc trong lĩnh vực trên là do số lượng nhà quản lý giảm hoặc do số lượng nhà chuyên môn đã tăng mạnh. Số lượng các nhà chuyên môn trong tháng 9-2009 tăng lên 4.465.000 người, tăng 0,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu so với số lượng bình quân năm trong năm 2004 (3.464.000 người) thì số lượng này đã tăng 1 triệu người.

Một lãnh đạo của Sở Thống kê Hàn Quốc giải thích rằng: “Số lượng người xin việc trong những ngành nghề liên quan đến thông tin tri thức vẫn đang tăng đều. Có thể nói vị trí quản lý, công nghệ, chuyên môn là một lĩnh vực nghề nghiệp theo mô hình của các nước tiên tiến”.

Theo Yonhapnews