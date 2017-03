50 nguyên tắc làm việc mới:

Robin Sharma – tác giả cuốn sách bán chạy nhất thế giới “The Leader Who Had No Title: A Modern Fable About Success in Business and in Life”(tạm dịch là “Nhà Lãnh Đạo Vô Danh: Câu Chuyện Cổ Tích Thời Hiện Đại Về Sự Thành Công Trong Cuộc Sống Và Công Việc” – quyển sách đang tạo nên những thay đổi lớn trong các doanh nghiệp hàng đầu thế giới.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới đang trải qua thời kì khủng hoảng trầm trọng, cạnh tranh cũng trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Chưa bao giờ, khách hàng lại có thể dễ dàng tiếp cận với các thông tin (về các sản phẩm, dịch vụ,…) và do đó yêu cầu mà họ đặt ra cũng rất cao. Những gì áp dụng hiệu quả ngày hôm qua thì hôm nay có thể đã lỗi thời.

Tuy nhiên, đây cũng là thời cơ tốt để rất ít những nhà lãnh đạo tài ba chứng tỏ bản lĩnh của mình. Thật vậy, chỉ khi rơi vào vực thẳm của sự khó khăn thì các nhà lãnh đạo thật thụ mới phát huy tối đa năng lực của họ. Như ta biết, thời kỳ khủng hoảng thường mang đến những cơ hội quý giá.

Trên chiếc máy bay cao hơn 10000 mét, tránh xa sự huyên náo, ồn ào của 1 thế giới tràn ngập những quấy nhiễu, tôi ngồi tóm lược lại những điều mà tôi đã chia sẻ trong suốt mấy tháng qua cho các khách hàng trên khắp thế giới từ Kuwait, Dubai đến Paris, London và Dusseldorf.

Dưới đây là 50 nguyên tắc làm việc có thể giúp bạn biến khó khăn thành cơ hội để đi đến thành công.1) ‘Làm công ăn lương’ không đơn giản như bạn nghĩ. 1 khi đã nhận lương của công ty cũng tức là bạn phải có trách nhiệm với hàng loạt dự án có thể sẽ khiến bạn ‘khiếp sợ’.

2) Thành công sẽ tự tìm đến khi bạn biết xây dựng và duy trì tốt các mối quan hệ.





3) Hãy lãnh đạo bản thân trước khi lãnh đạo người khác. Chỉ khi bạn có thể giúp bản thân phát huy tối đa tiềm năng của chính mình thì bạn mới có thể giúp được các nhân viên của bạn.4) Để tăng thu nhập lên 2 lần, bạn phải nổ lực học tập gấp 3 lần.5) Chỉ những kẻ thất bại mới đổ lỗi cho hoàn cảnh; còn những nhà lãnh đạo thật thụ thì được truyền thêm cảm hứng từ những thay đổi của hoàn cảnh.6) Những cải thiện nhỏ nhặt hàng ngày theo thời gian sẽ cho kết quả đáng kinh ngạc.7) Hãy giữ bên mình những người đủ can đảm để cho bạn biết 1 cách thành thật những gì tốt nhất cho khách hàng cũng như doanh nghiệp của bạn.8) Đừng quá say mê hưởng thụ cuộc sống mà bỏ quên công việc.9) Hãy luôn thành thật với khách hàng (hãy là chính bạn dù bạn không hoàn hảo).10) Chỉ bắt chước những gì đối thủ đang làm, thì bạn sẽ không thể nào có cơ hội vượt lên đối thủ của mình.11) ‘Khách hàng là thượng đế’. Do đó, hãy phấn đấu không ngừng để luôn làm hài lòng khách hàng của bạn.12) Làm kinh doanh cũng giúp như hoạt động nghệ thuật. Khoảnh khắc mà bạn làm việc, bạn đang trên sân khấu. Hãy trình diễn hết mình.13) Hãy luôn hoàn thiện bản thân để trở thành chuyên gia trong lĩnh vực mà bạn đang theo đuổi.14) Hãy thường xuyên rèn luyện thân thể để khỏe như Madonna.15) Hãy đọc những quyển tạp chí bạn không thường đọc; nói chuyện với những người bạn không hay nói chuyện; đến những nơi bạn không thường đến. Hãy luôn làm mới mình, luôn khao khát để tỏa sáng.16) Hãy nhớ rằng chính những việc tưởng chừng như rất nhỏ lại góp phần tạo nên thành quả to lớn.17) Đừng bao giờ hài lòng với những gì bạn đạt được.18) Kỳ tích chỉ xuất hiện khi bạn không từ bỏ hy vọng với bất cứ 1 khách hàng nào.19) Thường xuyên xao lãng sẽ khiến khả năng sáng tạo của bạn bị “tê liệt”.20) “Thất bại là mẹ thành công”. Nếu không từng thất bại, bạn sẽ không thể tiến bộ được.

21) Bất cứ ai cũng có thể tâng bốc hoặc chỉ trích đồng nghiệp của mình; nhưng hãy luôn nhìn vào những điểm tốt của người khác.





22) Hãy nhớ rằng chỉ những kẻ thất bại mới hay chỉ trích người khác.23) Lãnh đạo không chỉ là 1 chức danh, mà còn là niềm đam mê; khả năng gây ảnh hưởng bằng chính những việc làm tài ba của bạn.24) Mục tiêu càng cao bao nhiêu thì tinh thần đồng đội càng quan trọng bấy nhiêu.25) Nếu không vì bản thân thì bạn sẽ mãi mãi chỉ là kẻ theo sau, không phải người dẫn đầu.26) Hãy làm việc chăm chỉ, nhưng đừng quên dành thời gian vun đắp tình cảm gia đình. Vì điều quan trọng không phải là bạn có lên được đỉnh cao của sự vinh quang hay không, mà quan trọng là bạn sẽ lên đó cùng ai.27) Công việc của 1 nhà lãnh đạo là bồi dưỡng và đào tạo thêm nhiều nhà lãnh đạo khác.28) Kiến thức mà bạn tích lũy trong mỗi 1 ngày sẽ là nền tảng giúp bạn thích ứng với những thay đổi to lớn. Do đó, đầu tư thời gian và tiền bạc để nâng cao trình độ bản thân là việc làm vô cùng khôn ngoan.29) Nụ cười sẽ giúp bạn tạo nên sự khác biệt.30) Hãy tập nói “làm ơn” và “cám ơn”. Bạn sẽ thấy sự khác biệt.31) Ngừng làm những việc vô bổ và hãy bắt tay vào những việc có ích hơn.32) Nếu bạn xem đó là 1 công việc, thì đó sẽ mãi chỉ là 1 công việc.33) Đừng nổ lực làm việc chỉ để được người khác tán dương mà hãy xem công việc là niềm tự hào của bản thân bạn.34) Hãy luôn nổ lực hết mình để là người giỏi nhất.35) Trong giới kinh doanh hiện đại, mọi người đều làm việc trong bộ phận nhân sự.36) Trong giới kinh doanh hiện đại, mỗi 1 cá nhân là 1 nhà lãnh đạo.37) Lời nói có thể truyền cảm hứng nhưng cũng có thể gây ra phá hoại. Do đó, hãy biết lựa lời mà nói.38) Chính bạn là lý do để bạn cố gắng.39) Bạn sẽ không thể nghĩ ra những ý tưởng mang tính đột phá khi đang làm việc hoặc khi ở văn phòng. Hãy dành cho bản thân khoảng không gian riêng tư để thỏa sức cho những sáng kiến táo bạo.40) Những người hay nói xấu sau lưng người khác sẽ nói xấu bạn khi bạn vắng mặt.41) Bạn phải mất đến 30 năm để tạo dựng danh tiếng nhưng tiếng tăm của bạn có thể bị hủy hoại chỉ trong 30 giây.42) Khách hàng luôn quan sát bạn.43) Hãy cẩn thận với mỗi 1 hành vi của bản thân vì người khác sẽ đánh giá cả con người bạn chỉ thông qua 1 hành động mà bạn làm.44) Dù không dễ, nhưng đừng để khó khăn gục ngã.45) Công việc của bạn là truyền cảm hứng để người khác có đủ can đảm theo đuổi đến cùng những ước mơ, hoài bão của họ.46) Ban đầu, mọi ý tưởng táo bạo đều được coi là điên rồ.47) Bạn sẽ nhận được nhiều phần thưởng xứng đáng khi làm việc với mục đích giúp đỡ người khác.48) Hãy lên kế hoạch làm việc cụ thể để chắc chắn rằng bạn sẽ không bỏ lỡ bất cứ việc nào.49) Hãy đặt uy tín lên hàng đầu. Vì sở dĩ khách hàng tin dùng các sản phẩm và dịch vụ của bạn là do họ tín nhiệm bạn.50) Lãnh đạo không cần phải có chức danh.

Hãy chia sẻ và bàn luận những nguyên tắc làm việc trên với các thành viên trong nhóm và trong công ty. Bạn sẽ nhận được kết quả đáng kinh ngạc trong thời gian ngắn.

Theo Đắc Nhân Tâm – Dale Carnegie Vietnam