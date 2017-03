Đầu năm nay, mạng xã hội lớn nhất hành tinh ước tính 5-6% tài khoản không có thật, tương đương số lượng Facebook rởm lên tới 40 - 50 triệu. Một thống kê khác còn cho kết quả cao hơn, khoảng 27% hay 200 triệu tài khoản không có thật.



Trên thực tế có 2 loại Facebook giả. Một được khởi tạo và điều khiển bởi phần mềm, gọi là "bot". Loại kia được người dùng xây dựng để giả mạo ai đó không phải mình. Đa phần tài khoản rởm không gây hại cho bạn, nhưng chẳng vui vẻ gì khi kết bạn với những người không tồn tại.



Dưới đây là 6 cách giúp phát hiện bạn rởm trên Facebook:



1. Giao diện kiểu cũ



Nếu trang Facebook vẫn xài giao diện cũ chứ không phải Timeline, đấy có thể là tài khoản rởm. Tất nhiên, vẫn còn nhiều người chưa muốn chuyển qua giao diện mới và có những tài khoản "bot" sử dụng Timeline. Nhưng phần lớn tài khoản giả đều duy trì giao diện cũ.



2. Giả mạo gái xinh





Hầu hết tài khoản giả đều tận dụng hình ảnh gái xinh làm ảnh đại diện. Tại sao? Bởi vì đàn ông luôn thích bấm vào những bức ảnh nóng bỏng của phái đẹp. Càng hấp dẫn thì càng thu hút được nhiều người. Đừng đổ lỗi cho họ, hãy đổ lỗi cho ngài Darwin.





3. Chỉ có vài bức ảnh được tải lên

Bạn có thể bắt gặp Alice, sinh ra tại Seoul, học tại trường Harvard và quá trẻ để làm việc cho một công ty quảng cáo nổi tiếng tận New York. Nhìn như bạn vừa thấy một "công chúa" trong phim Hàn Quốc chủ động kết bạn. Thậm chí, hồ sơ của Alice vẫn còn đáng tin hơn nhiều thứ khác. Hàng loạt tài khoản có tên và ảnh đại diện kỳ quặc đến mức chẳng ai nghĩ là thật.Muốn nói chuyện với Alice? Chúc bạn may mắn. Mặc dù tài khoản giả có thể thực hiện lệnh kết bạn tự động nhưng hầu như chúng không thể trả lời bất kỳ tin nhắn nào.Đừng mất công tìm kiếm những cập nhật status hay bất kỳ dấu hiệu nào về thông tin trên tường của tài khoản rởm. Bạn sẽ chẳng tìm thấy điều gì đâu. Thường gặp nhất là thông báo việc bấm "Like" về một sản phẩm hoặc trang fanpage nào đó.