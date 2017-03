6 cách giữ bí mật tình công sở

Trong một cuộc khảo sát từng được kênh CNN của Mỹ thực hiện với các cặp đôi về nơi họ gặp gỡ lần đầu, một trong những câu trả lời phổ biến nhất là “tại cơ quan”. Ngoài ra 40% người được hỏi khẳng định từng có “chuyện lãng mạn” nơi công sở. Đáng chú ý hơn là có tới 66% khẳng định không có ý định giữ bí mật.



Mặc dù ít được khuyến khích, nhưng tình công sở, theo cách này hay cách khác, vẫn nảy nở và âm thầm tồn tại trong nhiều cơ quan, khi những cảm xúc và hoóc môn chiến thắng lý trí. Nhưng vì công việc và sự nghiệp, các chuyên gia khuyên rằng bạn nên học cách giữ bí mật:

(Ảnh minh họa)

1. Đừng thay đổi những thói quen thường có



Cách tốt nhất để giấu kín một “chuyện lãng mạn” nơi công sở và tạo một lớp vỏ bảo vệ cho mối quan hệ này đó là hãy cứ làm việc như bình thường suốt cả ngày. Bởi mọi người xung quanh bạn sẽ luôn nhận ra khi bạn có thay đổi lớn trong lịch trình hàng ngày, nhất là với những người thích “buôn chuyện”.



Điều đó có nghĩa là đừng dại hẹn hò ăn trưa với “người bí mật”, nhất là khi mọi người xung quanh biết bạn chưa từng quen biết hay từng gặp gỡ thường xuyên với người đó. Tuy nhiên cũng đừng cố ý tránh gặp người này, bởi việc đó cũng sẽ những người khác sinh nghi.



2. Chuyện riêng thì hãy giữ riêng



Tại cơ quan, có thể bạn có một vài người bạn thân mà bạn thực sự muốn chia sẻ về những vụ hẹn hò gần đây. Đừng làm vậy! Đây là một quy tắc rất quan trọng khi muốn che giấu “chuyện lãng mạn” nơi công sở. Đừng hé lộ chuyện gì trong văn phòng rồi bắt họ phải cam kết không nói với ai. Chắc chắn khi đó họ sẽ gật đầu, thề với trời đất, nhưng một tuần sau đó ngay cả người phòng khác cũng biết.



Bạn có thể chia sẻ chuyện đó với bạn bè hay người thân, những người không làm cùng cơ quan. Nhưng tốt hơn hết hãy chắc chắn rằng những người này không có mối liên hệ nào với cơ quan của bạn. Nếu biết giữ bí mật, sẽ chẳng ai có thể đoán được việc hai bạn đang đếm từng phút tới giờ nghỉ để có thể ở bên nhau.



3. Đừng ghi chép



Có một số cách để che giấu những mối quan hệ lãng mạn tại công sở khi liên lạc với “người bí mật” hàng ngày. Nhưng nếu bạn không phải người cẩn thận, rất có thể bạn sẽ để lại những dấu vết làm lộ tẩy người bạn muốn giữ bí mật.



Ví dụ như nhiều người nghĩ rằng gửi email sẽ là một cách hay để tâm sự với người ấy mà không bị lộ. Nhưng điều này sẽ không còn đúng nếu hai người trò chuyện với nhau trên email cơ quan. Bởi hầu hết các công ty đều có máy chủ nội bộ, cho phép lần tìm mọi email được gửi qua lại giữa các nhân viên. Và chẳng may một nhân viên IT nào đó thấy được, họ sẽ có một bằng chứng quá rõ ràng để “khép tội” 2 người.



Ngoài ra các bạn cũng nên hạn chế nhắn tin hay gửi tin nhắn thoại cho nhau tại cơ quan bởi đó cũng là cơ hội để những người khác nghe được hay nhìn thấy “bí mật” của bạn.



4. Tránh các buổi liên hoan cơ quan



Nguy cơ lớn nhất của các buổi tiệc tùng cùng cơ quan đó là rượu và những kẻ “buôn chuyện”. Cho dù hai bạn có thể hiếm khi đứng gần nhau, rủi ro bị lộ vẫn là khá lớn. Tin đồn có thể bùng lên khi bạn trả lời một câu hỏi cụ thể nào đó nhưng lại bị một đồng nghiệp chếnh choáng say diễn giải theo cách khác.



5. Đừng để chuyện tình cảm ảnh hưởng tới công việc



Hai bạn có thể gửi cho nhau nhiều tin nhắn ngọt ngào, lãng mạn qua điện thoại hay có những cử chỉ âu yếm ở đâu đó nhưng đừng để tình cảm ảnh hưởng tới công việc. Trước hết bạn sẽ không thể có được vị trí hiện tại nếu lẩn tránh nhiệm vụ hàng ngày. Và thứ hai, bạn đang khiến tương lai của mình tại cơ quan gặp rủi ro chỉ bởi có mối quan hệ bí mật.



Nếu có thể, hãy cố gắng làm việc chăm chỉ hơn để nếu mọi chuyện bại lộ, bạn dễ được sếp và những người xung quanh…cho qua. Việc khiến bản thân bận rộn hơn càng quan trọng nếu bạn là một lãnh đạo tầm trung. Thay vì làm việc 8 tiếng/ngày, nếu bạn chỉ làm 2-3 tiếng thì có nghĩa là bạn sắp gặp rắc rối. Bởi trong lúc nhàn rỗi, bạn sẽ nghĩ về “người bí mật” nhiều hơn và lơ là trách nhiệm. Nếu điều đó xảy ra, không chỉ “chuyện lãng mạn” mà sự nghiệp của bạn cũng có thể tiêu tan.



6. Công sở dù sao vẫn là…công sở



Mặc dù những chuyện tình công sở đang ngày càng trở nên phổ biến và ít bị xem là cấm kỵ như trước đây, vẫn còn có những rào cản nhất định. Do đó để an toàn, tốt nhất là hãy giữ kín chuyện riêng và cảnh giác với những tiết lộ có thể khiến bạn bị nghi ngờ.



Môi trường công sở luôn có không ít người mong ngóng có những “kịch tính” xảy ra để giúp ngày làm việc của họ bớt buồn tẻ. Do đó đừng dại dột cấp “đạn dược” cho họ để rồi chính bạn bị tổn thương.

Theo Thanh Tùng/Askmen/Dân Trí