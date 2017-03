6 công việc dễ gây đau tim nhất

Nhắc đến những công việc nguy hiểm, dễ gây đau tim, nhiều người nghĩ ngay đến công việc của những người lao động dùng nhiều đến sức lực, chẳng hạn như ngư dân ở biển sâu, thợ mỏ hay phi công... Tuy nhiên, điều đó không hoàn toàn đúng.



Cũng như quá trình thay đổi từ lao động trực tiếp sang lao động trong các môi trường ảo, những nguy hiểm đối với người lao động đang thay đổi từ đau đớn về thể chất sang những nguy hại xảy ra đối với tinh thần.

Ttờ New York Times gần đây đã có một bài viết với tiêu đề “viết blog là một nghề nguy hiểm” sau khi có ba blogger nổi tiếng bị các cơn đau tim hành hạ.

Vậy, những công việc căng thẳng nhất dễ gây đau tim là gì?



- Công việc IT

Họ là những người bạn gọi đến khi máy tính bị lỗi, mạng Internet có vấn đề hay máy in bị kẹt? Họ dành cả ngày ở văn phòng, với máy móc mà ít khi có thời gian vận động.

Mỗi công ty thường chỉ có 1-2 nhân viên phụ trách công nghệ và họ phải chăm sóc toàn bộ hệ thống máy tính, hệ thống mạng... ở công ty. Công việc nhiều khiến họ dễ rơi vào trạng thái tinh thần căng thẳng, cộng thêm tính chất ít di chuyển của công việc, những người làm IT có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn.

- Lái xe buýt

Đây là nghề dễ bị tăng huyết áp bởi ít vận động lại hay bị căng thẳng. Người lái xe buýt luôn trong tình trạng thần kinh căng như dây đàn bởi luôn phải cảnh giác cao độ, tập trung quan sát để tránh tai nạn và giữ an toàn cho hành khách trên xe. Ngoài ra, người làm nghề này còn phải tiếp xúc nhiều với ô nhiễm, đó là những nguyên nhân khiến họ dễ bị bệnh về tim mạch.



- Môi giới chứng khoán

Những quyết định trong những giây ngắn ngủi trên bảng điện tử của sàn chứng khoán có thể khiến khách hàng của họ mất hàng ngàn, thậm chí hàng triệu USD. Dù có thể chỉ trong giây lát nhưng tác động của sự việc lại ở mức độ khủng khiếp mà bạn có thể không lường trước được. Những cơn đau tim, huyết áp tăng cao hay stress dài ngày sẽ đến như một điều hiển nhiên với những ai trong nghề này.



- Trung tâm dịch vụ khách hàng

Dịch vụ chăm sóc khách hàng là một trong những lĩnh vực khó khăn trong bất kì ngành công nghiệp nào, công việc của các nhân viên tại các trung tâm chăm sóc khách hàng nhiều lúc rơi vào tình trạng đặc biệt căng thẳng. Thông thường, khách hàng không gặp trực tiếp nhân viên chăm sóc nhưng qua điện thoại, họ lại có những câu nói khó nghe, thậm chí quát tháo, mắng chửi hay đe dọa.

Bởi vậy, những người làm trong lĩnh vực này dễ bị ức chế tâm lý và ảnh hưởng đến tim mạch.



- Nhân viên quầy bar

Việc cấm hút thuốc lá trong nhà hàng và quán bar nhiều khi khó thực hiện nên những nhân viên quầy bar và những người làm việc trong môi trường này có thể buộc phải vô tình hít khói thuốc lá của khách hàng, mà khói thuốc lá làm tăng đáng kể nguy cơ đau tim. Thê vào đó là tiếng nhạc ồn ào, giờ giấc làm việc kéo dài chưa kể phải làm tăng ca... khiến nhân viên các quầy bar mệt mỏi.



- Công việc văn phòng

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những công việc có khả năng ra quyết định thấp khiến mọi người cảm thấy họ có quyền kiểm soát ít hơn trong sự nghiệp. Mặc dù những công việc được xếp hạng cao hơn đi kèm với trách nhiệm nhiều hơn và do đó sự căng thẳng cũng nhiều lên nhưng một người có quyền tự chủ trong công việc cảm thấy có thể bỏ qua một số căng thẳng. Bên cạnh đó, nhân viên làm việc văn phòng thường ít vận động, hầu như 8 tiếng một ngày họ chỉ ngồi ở văn phòng.



Các công việc khác được khảo sát là những công việc căng thẳng hàng đầu bao gồm: các công việc thực thi pháp luật, dịch vụ xã hội, các nhà báo. Mặc dù tất cả các công việc này sẽ không hiển thị như là công việc có những trường hợp tử vong nhiều nhất, chúng vẫn là những nghề sẽ giết bạn vì một môi trường làm việc căng thẳng gây ra.

Theo Zing