6 điều nhà tuyển dụng chỉ nghĩ mà không nói

Dưới đây là 6 điều mà các nhà tuyển dụng thường hay nghĩ trong đầu, nhưng không nói ra, trong các cuộc phỏng vấn. Hiểu họ đang nghĩ gì sẽ góp phần giúp bạn có được sự thể hiện tốt nhất:



1. Liệu anh/cô ấy lúc nào cũng sẽ đến muộn như thế này không?



Cho dù bình thường bạn có thói quen đúng giờ, việc bạn đến muộn trong một cuộc phỏng vấn có thể khiến nhà tuyển dụng đặt câu hỏi liệu điều này có thường xuyên xảy ra không nếu bạn được tuyển. Họ có thể cho rằng, nếu bạn nghiêm túc về công việc đang cần tuyển, bạn cần có biện pháp để khắc phục những vấn đề về giao thông hay bị lạc… để tranh việc muộn giờ khi tới phỏng vấn.

Cách khắc phục: Hãy dành một khoảng thời gian gấp đôi so với khoảng thời gian mà bạn nghĩ là cần thiết để đi từ nơi xuất phát tới nơi phỏng vấn. Đến sớm tốt hơn đến muộn, và nhà tuyển dụng sẽ không nảy ra những câu hỏi về độ cam kết của bạn với công việc. Nếu đến sớm, bạn hãy chờ bên ngoài nơi phỏng vấn và tiếp tục tập dượt những câu trả lời đã chuẩn bị từ trước.



2. Liệu đây có phải là cách mà anh/cô ấy sẽ mặc đi làm?



Nếu xuất hiện tại một cuộc phỏng vấn với trang phục kém chuyên nghiệp, bạn có thể khiến nhà tuyển dụng nhíu mày. Người ta thường nói “hãy ăn mặc cho công việc mà bạn muốn”, nên nếu bạn xuất hiện trong trạng phục cầu thả với dép lê hoặc váy siêu ngắn, nhà tuyển dụng có thể đánh giá rằng, bạn không đủ chuyên nghiệp cho công việc.



Cách khắc phục: Cho dù bạn cho rằng công việc mà bạn tới phỏng vấn không đòi hỏi phải ăn mặc quá chỉn chu, thì tốt hơn hết, bạn vẫn phải ăn mặc lịch sự khi xuất hiện trước nhà tuyển dụng.



3. Liệu anh/cô ấy có nói dối trong hồ sơ không?



Nếu bạn tỏ ra luống cuống khi được hỏi những câu hỏi mà lẽ ra bạn nên trả lời được, nhà tuyển dụng có thể nghĩ bạn đã “bịp” họ trong hồ sơ. Có thể do bạn lo lắng quá mà bối rối, nhưng nhà tuyển dụng không nhìn nhận sự việc như thế. Đó là lý do vì sao việc tập dượt trả lời những câu hỏi thường gặp, chẳng hạn những câu hỏi liên quan tới công việc và thành tích trước đây của bạn, sẽ giúp bạn trả lời tự tin và trôi chảy trong cuộc phỏng vấn.



Cách khắc phục: Hãy luôn trung thực trong hồ sơ xin việc, chuẩn bị kỹ lưỡng để đưa ra những thông tin hỗ trợ và cụ thể hóa về bất kỳ điều gì mà nhà tuyển dụng có thể đặt câu hỏi cho bạn.



4. Liệu anh/cô ấy có nhảy việc không?



Nếu bạn có những quãng thời gian ngắn làm việc tại các công ty cũ (dưới 1 năm), nhà tuyển dụng có thể đặt câu hỏi về khả năng cam kết của bạn đối với một công việc dài hạn. Trong khi đó, mục tiêu của nhà tuyển dụng là tìm ra một người phù hợp cho công việc, tránh việc phải thay thế người vừa khó khăn lại vừa tốn kém.



Cách khắc phục: Hãy chuẩn bị để vượt qua thử thách này ngay tức khác. Không cần thiết phải dành sự chú ý vào điều này, nhưng bạn thực sự cần đủ khả năng để giải thích nhanh chóng về những “pha” chuyển việc chóng vánh và trấn an nhà tuyển dụng. Bạn biết mình đang tìm kiếm điều gì trong công việc tiếp theo và có thể đưa ra những câu hỏi phù hợp trong cuộc phỏng vấn để xác định xem, cơ hội công việc này có phù hợp với những nhu cầu của bạn cũng như những mục tiêu nghề nghiệp dài hạn của bạn hay không.



5. Anh/cô ấy có “ẩu” trong công việc như thế này không?



Nếu hồ sơ xin việc của bạn đầy lỗi chính tả và ngữ pháp, bạn thậm chí có thể không được gọi phỏng vấn. Cho dù công việc hàng ngày của bạn không liên quan nhiều tới viết lách, nhà tuyển dụng luôn muốn bạn dành sự chú ý cho công việc và có thể nhìn thấy lỗi mà không cần tới cấp trên phải chỉ ra.



Cách khắc phục: Hãy đọc đi đọc lại hồ sơ xin việc trước khi nộp, nhờ người khác đọc giúp bạn. Đây là loại tài liệu mà bạn không nên gửi đi nếu có lỗi. Ở giai đoạn đầu tiên của quá trình sàng lọc ứng viên này, nhà tuyển dụng có thể sẽ không bỏ qua cho lỗi nhỏ nào.



6. Tính cách của anh/cô ấy không hợp với công việc?



Các kỹ năng và kinh nghiệm của bạn đóng một vai trò lớn trong quyết định của nhà tuyển dụng xem liệu bạn có là ứng viên lý tưởng hay không. Nhưng tính cách của bạn và “sự phù hợp văn hóa” cũng có vai trò quan trọng không kém. Vấn đề này không dễ giải quyết, vì bạn có thể không bao giờ biết nhà tuyển dụng đang tìm kiếm điều gì cho hợp với ê-kíp hiện tại của công ty.



Cách khắc phục: Nếu bạn là một người có tính cách nói thẳng, nói thật, hãy kiềm chế đôi chút. Nếu bạn hay xấu hổ và nói năng nhỏ nhẹ, hãy cố gắng mạnh dạn lên một chút. Bạn muốn là chính mình và để cho tính cách của mình tỏa sáng, nhưng đừng để sự lo lắng làm nổi bật thái quá một số tính cách cá nhân.

Theo Phương Anh/US News/Dân Trí