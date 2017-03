6 sự thật về đàm phán tiền lương có thể bạn không biết

Dưới đây là 6 sự thật như thế, và những lời khuyên có khả năng giúp bạn nhận được một mức lương hấp dẫn hơn:



1. Bạn thực sự phải xin tăng lương



Đàm phán là một cuộc đối thoại, nhưng sếp của bạn có thể hoàn toàn vui lòng với những gì diễn ra, bao gồm mức lương của bạn. Vì thể, để bắt đầu cuộc đối thoại, bạn phải là người lên tiếng.



Việc giữ nguyên trạng của vấn đề giúp sếp của bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc, và ông/bà ấy chẳng có nhiều lý do để tăng lương cho bạn, càng chẳng cần khơi mào cho một cuộc thảo luận xem bạn muốn gì hay cần gì. Đó là lý do tại sao bạn là người duy nhất có động cơ phải đứng ra thay đồi hiện trạng. Nếu bạn không bao giờ đòi hỏi một mức lương cao hơn, thì điều đó sẽ mãi mãi không bao giờ xảy ra.



2. Không xin tăng lương đồng nghĩa với việc bạn sẽ mất rất nhiều trên thực tế



Đa số mọi người thường không tính toán xem mình sẽ thiệt hại bao nhiêu qua thời gian nếu không đề nghị một mức lương phù hợp hơn.

Ảnh minh họa.

Ví dụ sau đây cho thấy mức thiệt hại sẽ là không nhỏ. Có hai nhân viên cùng 30 tuổi là Suzy và Grace. Suzy đề nghị tăng lương thêm 6.000 USD/năm, trong khi Grace chấp nhận mức lương mà công ty đưa ra. Nếu Suzy được tăng lương như đề nghị, thì đến tuổi 65, cô sẽ có thêm 350.000 USD tiền tiết kiệm so với Grace, nếu lãi suất tiết kiệm là 2,5% mỗi năm. Và số tiền 350.000 USD này chính là khoản thiệt hại của Grace chỉ vì cô không đề nghị tăng lương.



3. Bạn không nhất thiết phải có thật nhiều lập luận trong cuộc trao đổi đề nghị tăng lương với sếp



Có câu nói là “Nếu chiếc găng tay không vừa, thì đừng dùng nó nữa”. Mặc dù bạn không muốn đặt mình vào tình huống đề nghị tăng lương, nhưng việc này không “kinh khủng” như bạn nghĩ.



Trái với quan niệm của nhiều người, bạn không phải đưa ra hàng chục lý do vì sao bạn xứng đáng với mức lương mà bạn đề nghị. Chỉ cần một hoặc hai lập luận chặt chẽ và thuyết phục là đã đủ hiệu quả. Vì vậy, để tiến hành cuộc trao đổi về tiền lương với sếp, hãy chuẩn bị trước một vài lý do thích hợp nhất cho một mức lương cao hơn cho bạn, và tập trung cuộc hội thoại xung quanh những lý do đó.



4. Quá trình đi tới cuộc đàm phán lương cũng là một cuộc đàm phán



Một số người không biết rằng, để đi đến được cuộc đàm phán tăng lương với sếp cũng là một quá trình đàm phán. Hãy học cách để nhận ra khi nào sếp sẽ chấp nhận ngồi xuống để trao đổi với bạn về chuyện nâng lương. Để tránh việc phải tăng lương cho nhân viên, nhiều sếp có thể tìm cách né tránh nhân viên hàng tuần hoặc hàng tháng khi bạn tìm cách đưa ra lời đề nghị sếp dành thời gian đánh giá công việc của bạn sau một năm. Hoặc cũng có những sếp muốn nói chuyện luôn ngay khi nhận được lời đề nghị từ bạn.



Đây thực sự là những chiến thuật đàm phán của các sếp, người thì trì hoãn, người lại khiến bạn phải vội vã. Điều quan trọng bạn cần ghi nhớ là bạn chỉ có thể đàm phán khi bạn không rơi vào thế bị động. Vì vậy, với vị sếp dùng chiến thuật vội vã, bạn hãy đáp lại bằng cách đề nghị một thời gian phù hợp hơn. Tương tự, với vị sếp dùng cách né tránh, hãy đề nghị một thời gian cụ thể khi bạn có thể gặp để trao đổi.



5. Có một bí mật là, sếp của bạn cũng ghét phải đàm phán



Dù bạn có tin hay không, sếp của bạn thậm chí có thể còn không thích chuyện đàm phán tiền lương hơn cả bạn. Nguyên nhân của việc không thích này có rất nhiều, bao gồm việc sếp không muốn nói lời từ chối hay khiến bạn thất vọng. Cũng có thể sếp nghĩ mình không giỏi đàm phán và nghĩ mình sẽ “thất bại”. Nếu sếp né tránh trao đổi, thì đó là tín hiệu cho thấy sếp nghĩ mình không giỏi đàm phán, còn nếu sếp tỏ ra “hung hăng” khi đàm phán, thì nhiều khả năng sếp lo sẽ “thua cuộc” trước bạn.



Vì thế, hãy bước vào cuộc trao đổi bằng một thái độ và những lập luận thuyết phục, đồng thời nhấn mạnh một lựa chọn đôi bên cùng có lợi, hoặc ít nhất cho thấy việc tăng lương cho bạn sẽ không ảnh hưởng xấu gì đến sếp. Cách này sẽ làm sếp cảm thấy dễ chịu hơn, và bạn sẽ dễ đạt mục đích hơn.



Ngoài ra, bạn cũng cần hiểu rõ về tính cách của sếp mình, chẳng hạn sếp thích được tiếp cận như thế nào, và điều gì có thể khiến sếp thay đổi trong những vấn đề khác, khi nào sếp thoải mái nhất, điều gì làm sếp căng thẳng? Sử dụng những thông tin đó để tạo ra cho sếp sự thoải mái, và đó chính là cơ sở để bạn thành công trong cuộc đàm phán xin nâng lương.



6. Đàm phán tăng lương không phải chỉ về chuyện tiền



Mọi người thường có xu hướng tập trung đề nghị mức lương cao hơn hoặc tiền thưởng và có thể quên không đề nghị những chế độ khác giúp ích cho sự nghiệp và cuộc sống của bạn. Liệu việc công ty chi trả thêm cho các khóa đào tạo sẽ giúp bạn có được những cơ hội nghề nghiệp tốt hơn? Liệu thời gian làm việc linh hoạt có thể cho phép bạn có nhiều thời gian hơn cho những mối quan tâm ngoài công việc? Có thêm thời gian đi nghỉ có tốt hơn không? Bạn có nên đề nghị sếp trao cho một vai trò khác hoặc một nhiệm vụ mà từ lâu bạn vẫn muốn thử?



Vì vậy, đừng quên đề nghị để có được những lợi ích vô hình tốt cho bạn và đôi khi cho cả công ty. Và đây là những chế độ không đòi hỏi trực tiếp về tiền, nên nhà quản lý có thể dễ dàng đáp ứng bạn hơn.

Theo Phương Anh (Brazen Careerist/Dân Trí)