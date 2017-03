7 nghề mà bạn chưa từng nghe nói đến

Nhà ngôn ngữ học của máy tính

Nhà ngôn ngữ này “dạy” hệ thống máy tính cách xử lý các ngôn ngữ khác nhau. Ví dụ, nếu bạn muốn tìm một đầu sách bằng tiếng Nga từ Amazon.com, lập trình ngôn ngữ này sẽ giới thiệu những đầu sách tương tự bằng những ngôn ngữ phổ biến cho bạn (như tiếng Anh, tiếng Pháp). Bạn chỉ cần bằng cử nhân về máy vi tính. Tiền lương khởi điểm hàng năm cho nghề này có thể bắt đầu với năm con số (USD).

Nhà bảo tồn môi trường

Làm việc với chính phủ, những đoàn thể công nghiệp và với các chủ đất để tìm ra phương pháp sử dụng đất mà không làm hại môi trường. Thường những người này phải tốt nghiệp đại học các chuyên ngành như: nông nghiệp học, sinh vật học hay môi trường học.

Bà mụ thời @

Bà mụ này đưa ra lời khuyên về kỹ thuật sinh và hỗ trợ người mẹ trong quá trình vượt cạn và chỉ bảo những kỹ năng vỡ lòng cho những người mới trở thành bố mẹ. Bạn không cần bằng đại học để trở thành một bà mụ, nhưng để cạnh tranh trong nghề bạn cần Chứng chỉ Bà mụ của Bắc Mỹ. Mức lương cho mỗi ca vượt cạn là hơn 700USD.

Người dự đoán tương lai

Sử dụng dữ liệu từ quá khứ và hiện tại, người dự đoán tương lai sẽ tìm hiểu xem hiện tại sẽ tạo ra những tương lai khác nhau như thế nào và con người sẽ thích nghi như thế nào với sự thay đổi về công nghệ, nhân khẩu, chính trị, môi trường và xã hội. Công việc này không đòi hỏi bằng đại học khoa học nhân văn hay quản trị kinh doanh, và người dự đoán tương lai cho công ty hay chính phủ thường có mức lương sáu con số (USD) trong vòng vài năm.

Nghề tạo phong cách

Người tạo phong cách đưa ra lời khuyên làm cách nào để tạo ra những ấn tượng tích cực qua dáng vẻ bề ngoài, trang phục, phép xã giao và các kỹ năng giao tiếp nhằm mục tiêu thăng tiến trong nghề nghiệp và cuộc sống xã hội. Nghề tạo phong cách giúp tăng sự tự tin của người theo học. Vài trường đào tạo chuyên viên phong cách như Training Institute School for Image Consultants hay Association of Image Consultants International có những khóa học về phân tích màu sắc, phục trang, phong cách và mua sắm cá nhân. Qua đó bạn có thể biết những người đã thành công trong lĩnh vực này. Ở Việt Nam đã có người theo đuổi nghề mới và hấp dẫn này.

Huấn luyện viên đời sống

Các huấn luyện viên đời sống là những người thích giao tiếp với con người. Họ chỉ ra những việc cần làm và triển khai kế hoạch để giúp mọi người thành công trong cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp. Họ gặp gỡ khách hàng trực tiếp hoặc qua điện thoại đều đặn để lắng nghe những khó khăn của khách. Qua đó họ lập ra mục tiêu và giám sát quá trình thực hiện những mục tiêu đó. Mọi người đều có thể trở thành huấn luyện viên đời sống nhưng tốt nhất là phải có chứng chỉ “hành nghề” của International Coaching Federation.

"Osin” chuyên nghiệp

Các “osin” chuyên nghiệp lên kế hoạch giúp nhà cửa và văn phòng của khách hàng gọn gàng và sạch sẽ. Hiệp hội các “osin” chuyên nghiệp (National Association of Professional Organizers) tổ chức lớp học lấy bằng “hành nghề”, nhưng hầu hết những người làm nghề này cho rằng đây là nghề không cần đào tạo chính qui. Trung bình mỗi “osin” chuyên nghiệp được trả 50 đô la một giờ với những dự án mất nguyên một ngày hay thậm chí vài ngày để thực hiện.



