70% công nhân ngành thủy sản bị nhức đầu

61% nơi sản xuất là nơi ở của chủ DN và công nhân. Ngoài ra, có 76% DN không ký hợp đồng lao động, khám tuyển, khám sức khỏe định kỳ cho công nhân…”, đây là kết quả nghiên cứu do TS Đặng Thị Thảo (Trung tâm Tư vấn chuyển giao Công nghệ an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường miền Nam) công bố tại hội thảo: “Các giải pháp cải thiện môi trường và điều kiện làm việc cho các DN vừa và nhỏ” tại TP.HCM cuối tuần qua.

Một tham luận khác cũng phản ánh điều kiện an toàn, vệ sinh lao động và sức khỏe của 5 triệu lao động trong ngành chế biến thủy sản. Do đây là công việc đặc thù nên 95% lao động trong ngành này là nữ. Họ thường xuyên tiếp xúc với nước đá lạnh 6 độ C, cộng với môi trường không được thông gió, mùi hôi tanh, hơi độc, hóa chất, vi khuẩn vi sinh gây bệnh… Sự nặng nhọc và mệt mỏi do tư thế lao động bất hợp lý, phải đứng suốt cả ngày, thao tác lặp đi lặp lại quá nhiều lần khiến công nhân trong ngành này đau vai, đau khớp, cổ tay, đau lưng và mắc bệnh giãn tĩnh mạch chân...

PHONG ĐIỀN