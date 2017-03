8 ý tưởng vàng trong kinh doanh trực tuyến

Kinh tế đang có nhiều bất ổn nhưng không có nghĩa đây là thời điểm không tốt cho việc ra mắt một ngành kinh doanh mới. Để có thêm một vài ý tưởng kinh doanh, hãy cùng xem qua danh sách 8 ngành kinh doanh trực tuyến hứa hẹn sẽ đem lại doanh thu khủng trong năm 2013 và theo công ty nghiên cứu về ngành nghề IBISWorld, đây là những ngành khá "hot" để khởi sự kinh doanh.

Ảnh minh họa

1. Phát triển game trên mạng xã hội – Mọi người đang dành nhiều thời gian cho các mạng xã hội như Facebook và họ cũng dành vô số thời gian online nhờ vào sự tiếp nhận nhanh chóng các thiết bị di động như smartphones và máy tính bảng. Người tiêu dùng đang dành nhiều thời gian hơn để chơi các trò chơi được nhúng trong các trang mạng xã hội của họ.



Theo báo cáo của IBIS, ngành công nghiệp này đang tăng trưởng với tốc độ đáng nể là trung bình 184% trong vòng 5 năm trở lại đây. Đến cuối năm 2013, doanh số bán hàng của ngành này tại Mỹ ước tăng thêm 32% và đạt tới con số 6 tỷ đô la.



2. Bán giày dép qua mạng – Phụ nữ luôn tìm được lý do hợp lý để mua thêm một đôi giày. Cộng thêm với sự gia tăng chóng mặt của thương mại điện tử, doanh số bán giày dép qua mạng tại Mỹ đã đạt mức trung bình là hơn 16% trong vòng 5 năm trở lại đây và ngành này ước đạt gần 9 tỷ đô la trong thu nhập quốc gia của Mỹ trong năm 2013.



Trong khi đó, đã có nhiều công ty lớn tham gia thị trường này như trang Amazon.com vốn sở hữu trang Zappos.com và trang FootLocker.com chỉ mới chiếm 16% thị trường. IBISWorld cho rằng nhành này rất có triển vọng và vẫn còn chỗ cho các công ty mới nhưng hãy chắc chắn là bạn có thế mạnh về giày dép.



3. Dịch vụ lắp đặt TV và các thiết bị âm thanh tại nhà – Theo báo cáo, người Mỹ dành nhiều thời gian trước máy thu hình. Có khoảng 98% các hộ gia đình tại Mỹ sở hữu 1 chiếc TV và 25% người Mỹ có hệ thống âm thanh tại nhà.



Trong khi đó, vẫn chưa có công ty nào dẫn đầu trong thị trường ngành dịch vụ lắp đặt này, để chừa một khoảng trống khá lớn cho các công ty mới xâm nhập và giành chỗ cho chính họ. Doanh thu trung bình trong ngành này đang tăng hơn 4% trong vòng 5 năm qua và đến cuối năm nay sẽ vượt quá 12 tỷ đô la.



Nếu muốn xâm nhập thị trường, bạn sẽ phải đứng ở vị trí top đầu của ngành công nghệ luôn thay đổi này.



4. Phòng dữ liệu ảo – Trước kia bạn phải có một phòng để chứa đầy các tủ hồ sơ tài liệu, nay bạn đã có các phòng dữ liệu ảo, phòng lưu giữ trực tuyến các tài liệu hồ sơ mà chỉ một nhóm hoặc một số người có thể tiếp cận.



Theo báo cáo của IBISWorld, từ năm 2008, ngành công nghiệp phòng dữ liệu ảo tại Mỹ đã tăng trung bình 16% và sẽ ước đạt khoảng 730 triệu đô la trong năm 2013.



Một lợi ích phụ của việc mở một công ty về phòng lưu giữ dữ liệu ảo là bạn không cần đến một không gian thực để chia sẻ tài liệu với các nhà đầu tư và nói chung chi phí tham gia thị trường khá thấp. Trong 5 năm tới, dự báo doanh số bán hàng trong ngành này sẽ có mức tăng hằng năm hơn 14%.



5. Môi giới du lịch trực tuyến – Trong năm 2009, ngành môi giới du lịch đã gặp khó khăn lớn vì khách hàng siết chặt hầu bao và chọn cách nghỉ tại nhà trong thời gian nghỉ.



Nhưng từ năm 2010, ngành này đã khởi sắc trở lại và hi vọng sẽ tăng lên mức 6,1% ở mức 20,7 tỷ đô la trong năm 2013. Kỷ nguyên của các đại lý du lịch có cửa hàng đã qua và đang dần bị thay thế bởi các công ty trực tuyến.



Từ năm 2013 tới 2018, IBISWorld dự đoán doanh số bán hàng của các công ty môi giới du lịch sẽ tăng 2,2% lên mức 23 tỷ đô la.



6. Dịch vụ dịch thuật – Trong môi trường kinh doanh toàn cầu ngày càng phát triển hiện nay và với nhiều người không nói được tiếng Anh đang sống tại Mỹ, thì nhu cầu về dịch vụ dịch thuật đang tăng mạnh.



Tương tự như vậy, các doanh nghiệp trực tuyến muốn có thêm khách hàng ở các nước khác cũng cần các biên dịch viên để giúp chuyển ngữ các tài liệu tiếp thị và nội dung các trang web.



Mặc dù có sự cạnh tranh từ các dịch vụ dịch thuật tự động, nhưng một chương trình máy tính sẽ không bao giờ có thể dịch được các sắc thái và yếu tố văn hóa như mong đợi.



Trong 5 năm qua, doanh thu trung bình hằng năm từ ngành này đã tăng 2,4%, đạt mức đỉnh là 3 tỷ đô la. Trong năm 2013, IBISWorld hi vọng doanh số bán hàng sẽ tăng 3,4%.



7. Tư vấn an ninh công nghệ thông tin – Khi các nơi như Thời báo New York bị xâm phạm bất hợp pháp thì ngành an ninh mạng đã có sự tăng trưởng nhẹ.



Cùng với sự gia tăng không ngừng của thương mại điện tử và nhu cầu bảo vệ trực tuyến của các chủ doanh nghiệp thì trong vòng 5 năm trở lại đây, doanh thu từ ngành tư vấn an ninh mạng đã tăng trung bình khoảng 10% mỗi năm.



Trong khoảng thời gian đó, Sony, Zappos và LinkedIn cũng đều trở thành nạn nhân của các vụ tấn công trên mạng. Trong năm 2013, IBISWorld ước tính doanh số bán hàng sẽ tăng 8,8% và vượt qua con số 5 tỷ đô la.



8. Dịch vụ giám định số – Dịch vụ giám định số nghe giống như loạt chương trình truyền hình “CSI”. Trong thực tế, dịch vụ này bao gồm việc thẩm định và khôi phục những nội dung bị mất, xóa hoặc bị hỏng.



Do ngày càng có nhiều người tiêu dùng dành thời gian online nên họ cũng lưu trữ nhiều thông tin trực tuyến. Không may là, việc chuyển nhiều thông tin trên mạng sẽ bị mất.



Trong 5 năm qua, doanh thu hằng năm của dịch vụ giám định số đã tăng khoảng 12% mỗi năm lên mức khoảng 1 tỷ đô la. Trong năm 2013, IBISWorld dự tính doanh thu ngành này sẽ tăng thêm 11% nữa.



Một điểm tích cực trong việc mở một công ty kinh doanh dịch vụ giám định số là có rất ít rào cản về mặt pháp lý từ phía chính phủ Mỹ. Bạn sẽ mất một khoản đầu tư đáng kể để gia nhập ngành này và sẽ luôn phải giữ được vị trí top đầu trong thị trường công nghệ luôn thay đổi này.



Trong 5 năm tới, mức tăng trưởng trung bình hằng năm của ngành ước đạt 9%.





Theo Học làm giàu