8 sai lầm cần tránh khi làm giàu

Grant Cardone là triệu phú tự thân nổi tiếng của Mỹ với ba công ty trị giá hàng triệu USD. Ông đã viết nhiều cuốn sách nằm trong top bán chạy của New York Times. Cardone cũng dẫn chương trình radio tên Cardone Zone, được coi là "Chuyên gia bán hàng hàng đầu" và "Chuyên gia huấn luyện doanh nghiệp hàng đầu" để theo dõi trên Twitter.

Grant Cardone đã trở thành triệu phú khi chỉ mới 30 tuổi

Dưới đây là một số sai lầm bạn cần tránh mắc phải nếu muốn làm giàu, được ông chia sẻ trên Entrepreneur.Sự thoải mái là kẻ thù của giàu có và là yếu tố nguy hiểm nhất của tài chính. Tầng lớp trung lưu thường tìm kiếm sự thoải mái về tài chính. Tuy nhiên, những người giàu có lại theo đuổi sự tự do về tiền bạc.

Khi ấy, họ không cần phải nỗ lực để kiếm tiền nữa mà vẫn dư dả. Bạn lúc nào cũng phải tự nhủ cần kiếm được nhiều tiền hơn nữa và đừng để cho cảm giác thoải mái khiến bản thân chây ì.



2. Đa dạng hóa đầu tư tài chính



Bạn sẽ không bao giờ thực sự giàu lên bằng cách này đâu. Phố Wall đã làm được một việc tuyệt vời khi gieo rắc vào công chúng ý tưởng đa dạng hóa đầu tư. Vì nó thực sự làm lợi cho phố Wall.



Tỷ phú đầu tư Mark Cuban từng nói rằng "Đa dạng hóa đầu tư chỉ dành cho những kẻ ngốc". Còn vua thép Mỹ - Andrew Carnegie thì quan niệm: "Hãy cho tất cả trứng vào một cái giỏ và trông chừng cái giỏ đó".



Vì thế, nếu bạn thực sự muốn làm giàu, hãy tìm hiểu tất cả những gì có thể về một mảng và tập trung vào nó.



3. Chỉ dựa vào một nguồn thu nhập



Bất kể thu nhập của bạn lớn đến đâu, đừng bao giờ chỉ dựa vào một nguồn. Tôi có một người bạn làm CEO, từng nhận lương tới 350.000 USD một năm, thuộc top 1% người giàu nhất nước Mỹ. Đột nhiên ngành công nghiệp của cô ấy bị đình trệ và nguồn thu nhập này biến mất. Điều này đã xảy ra với rất nhiều người Mỹ.



Vì thế, để giàu có, bạn phải tạo ra nhiều nguồn thu nhập chắc chắn, độc lập với nguồn chính. Ví dụ như tiền cho thuê căn hộ chẳng hạn. Hãy luôn chú ý phát triển các nguồn thu này. Đây không phải đa dạng hóa, mà là củng cố tài sản.



4. So sánh với những người khác



76% người Mỹ đang có mức lương không đủ sống. So sánh thu nhập của mình với những người khác sẽ chẳng làm cho bạn giàu hơn đâu. Mọi người thường tự so mình với các quốc gia nghèo khó ở một nơi rất xa của thế giới chỉ để thỏa mãn là họ "giàu hơn".

Tình hình những người khác, dù tốt hoặc xấu, cũng sẽ chẳng giúp bạn tăng lương hay có tiền trợ cấp khi nghỉ hưu. Vì thế, hãy dừng ngay hành động so sánh này lại.



5. Đầu tư theo xu hướng



Đừng đổ tiền vào những công nghệ mới nhất, tuyệt vời nhất mà có thể bị thay thế bởi những thứ mới hơn trong tương lai. Hãy học tập Warren Buffett, ông đầu tư vào ngành điện, đường sắt, bảo hiểm, đồ uống có gas, thực phẩm và kẹo.



Vì thế, đừng đi đường tắt. Hãy chọn tuyến dài hơn, chậm hơn nhưng đảm bảo sẽ giúp bạn tới nơi.



6. Tin tưởng vô căn cứ



Sai lầm tài chính lớn nhất của tôi là từng tin tưởng mù quáng vào một nhóm người chỉ vì tôi quý mến họ và cảm thấy mình làm đúng. Tôi không chú ý đến việc tìm ra một căn cứ xác đáng mà chỉ đi theo cảm xúc cá nhân. Vì thế, trước khi tôi kịp nhận ra lỗi của mình thì đã mất triệu USD rồi.



Lời khuyên ở đây là hãy bỏ qua cảm xúc khi làm việc với con người và luôn tìm kiếm căn cứ. Nếu bạn quá thân thiết với một người và không tiện hỏi anh ta về bằng chứng, đừng bao giờ kinh doanh với người đó.



7. Tiết kiệm chỉ để tiết kiệm



Bạn sẽ không thể giàu lên chỉ bằng cách tiết kiệm đâu. Tại Mỹ, các ngân hàng chỉ trả lãi 0,25% mỗi năm. Tính ra, bạn sẽ mất 40 năm để có lời 10% nếu lãi suất vẫn giữ nguyên. Quan trọng hơn, tiền nhàn rỗi sẽ luôn phải tiêu nếu có việc khẩn cấp.

Tác giả nổi tiếng người Mỹ - Dave Ramsey từng gợi ý bạn không nên mang theo đồng thời cả tiền mặt và thẻ tín dụng. Vì bạn sẽ có lí do để dùng chúng.



8. Tiêu tiền vì sĩ diện



Nhiều người cố gắng tạo ấn tượng với người khác bằng cách mình tiêu tiền, mà nhiều khi cũng chẳng phải tiền của họ. Họ tậu xe thể thao, thời trang xa xỉ, túi hàng hiệu hay đặt bàn VIP.



Còn người giàu sẽ không cố gây ấn tượng với bất kì ai. Họ chỉ nỗ lực đạt mục tiêu tự do tài chính. Chỉ khi ấy, họ mới mua ôtô, du thuyền, máy bay hay biệt thự. Số tiền mà họ tiêu lúc này chỉ là rất nhỏ so với những gì họ kiếm được.