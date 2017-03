9 hành vi cần tránh trong công việc

1. Chỉ biết làm việc chăm chỉ

Điều này không sai nhưng nếu bạn chỉ biết làm như một cái máy thì hãy xem lại, bởi đó là điều mà chỉ có người chưa thuần thục và biết việc áp dụng, dựa vào sự chăm chỉ bạn khó có thể thành công như mong muốn.

2. Không an phận với công việc

Giới trẻ có hoài bão và thích mơ ước, điều này không sai. Nhưng nếu không thể biến chúng thành hành động thì bạn sẽ gặp rắc rối với chính mình. Thiếu thực tế, mơ mộng hão huyền…đến khi thực sự tỉnh táo bạn sẽ phát hiện mọi chuyện đều đã quá muộn.

3. Coi thường cấp trên

Người được học tập đào tạo bài bản cho rằng mình hơn người và dễ dành coi thường người khác, đặc biệt khi gặp phải cấp trên bằng cấp không bằng mình. Với bạn, đây là sự không công bằng nhưng bạn cần hiểu rằng, để ngồi lên vị trí hiện tại, cấp trên cần có tố chất nhất định và nguyên do của nó dù có hợp lý hay không. Có thể dù không có tri thức sâu rộng, thiếu năng lực nhưng sếp có lợi thế trong quan hệ giao tiếp, biết nắm bắt cơ hội mình có.

4. Tôn thờ cấp trên

So với hành vi trên, việc tôn thờ cấp trên cho thấy bạn chưa thực sự trưởng thành. Tin tưởng toàn bộ lời sếp, phục tùng vô điều kiện, thiếu khả năng phân tích cuối cùng mất đi giá trị bản thân trong công việc.

5. Dễ dàng bị cảm động, kích động

Một số người khá nhạy cảm, làm việc theo cảm tính. Khó khống chế tâm trạng dễ nổi nóng với việc trái với suy nghĩ. Bất luận thế nào, bạn cần suy xét vấn đề dưới nhiều góc độ, tránh làm việc xốc nổi.

6. Thói quen nhường nhịn

Người thích cạnh tranh so sánh khiến người khác ghét bỏ, nhưng loại người này dễ có được ưu thế trong công việc. Người dễ bị ức hiếp, quen nhường nhịn người khác khiến người khác cho rằng bạn dễ bị bắt nạt, và trở thành lợi thế nhất định trong công việc.

7. Quá thẳng thắn

Ngược lại với người biết nhường nhịn, người có đức tính thẳng thắn đôi khi làm mất lòng người khác và dễ bị người khác nắm thóp, lợi dụng. Thắng thắn khi thích hợp, thể hiện chính kiến và lập trường riêng của bản thân, trong đa số tình huống, khéo léo xoay chuyển và nhường nhịn là điều an toàn nhất.

8. Quan hệ bài xích

Giao tiếp quan hệ là một môn học khó nắm bắt. Nhưng có một số người chỉ muốn dựa vào khả năng của mình để leo thang và bài xích mọi mối quan hệ khác. Điều này là sai lầm bởi vô hình chung bạn đã cô lập bản thân với tập thể, thành công trong công việc không chỉ là của riêng bạn mà đó là thành quả của cả một tập thể.

9. Chú ý đến lời nói

Nói mọi chuyện với người khác, rất thành thật cho thấy bạn chưa thực sự trưởng thành. Trong công việc, cố gắng nắm được tâm lý đối phương nhưng cần tránh để họ biết được suy nghĩ của bạn.



Theo Dân Trí