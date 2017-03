9 người bị sét đánh trên cánh đồng

Chiều ngày 6/8, chị Nguyễn Thị Tuyết (SN 1978 - trú ở xóm Hòa Trung, xã Thanh Hòa, huyện Thanh Chương, Nghệ An) đi ra cánh đồng làng hái đậu. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, đột ngột trời tối sầm rồi đổ mưa to, kèm sấm chớm giật liên hồi trên bầu trời. Thấy vậy chị Tuyết cùng nhiều người dân khác sợ hãi bỏ dở công việc để về nhà.



Tuy nhiên trong lúc ra về, chị Tuyết đã bị một luồng sét đánh trúng vào người khiến nạn nhân bổ gục tại chỗ. Đi cạnh đó có hai em Dương Thị Hương (SN 1997) và Nguyễn Bá Ngọc (SN 1993) cũng bị sét đánh trúng.



Thanh Chương vừa gánh chịu hậu quả bão số 3, nay lại ập đến nỗi ám ảnh sét



Một số người dân phát hiện chạy lại đưa 3 người đi cấp cứu nhưng khi đến hiện trường chị Tuyết đã tắt thở, trên đầu có một vệt lõm. Hai em nhỏ nằm bất tỉnh nhân sự được khẩn cấp đưa đi bệnh viện, đến sáng nay (7/9) cả hai đã qua cơn nguy kịch.



Trao đổi với VTC News, ông Bùi Bá Tứ - Phó chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã Thanh Hòa cho biết, ban đầu xã sẽ xem xét hỗ trợ một phần kinh phí cho gia đình chị Tuyết.



Trước đó hai ngày (5/9), hai cơn mưa lớn kèm lốc xoáy đã ập đến hai xã miền núi Hương Minh và Vũ Quang thuộc huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) chỉ trong vòng chưa đến 5 tiếng đồng hồ. Hậu quả 6 người bị thương, làm đổ nhiều cây cổ thụ, tốc mái 88 ngôi nhà, Trường THPT Vũ Quang bị hư hỏng nhiều máy tính và đồ dùng dạy học.





Theo Hồng Thắng (VTC News)