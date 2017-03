À Ra Thế kỳ 6: Bạn đọc ở Trà Vinh giành ngôi đầu

• Dự đoán gây... sốc: Có lẽ do nhiều bạn đọc mới tham gia À Ra Thế lần đầu nên đã đưa con số dự đoán “trên mây”. Bạn đọc Trần Anh Tuấn (Hòa Bình) đưa ra con số 11.098 đã khiến À Ra Thế... hết hồn nhưng vẫn chưa bằng con số 47.526 của bạn đọc Nguyễn Ngọc Huy (Bình Phước). Xin thưa với hai bạn, À Ra Thế cũng luôn “mơ” về con số ấy. Tuy vậy, con số dự đoán của bạn đọc Trần Thị Tuấn (TP.HCM) mới làm À Ra Thế sốc nặng khi dự đoán chỉ có… một người có đáp án đúng. • Thắc mắc: Bạn đọc Lê Thị Kim Chi (Đồng Tháp) gửi thư: “Tôi có may mắn được giải nhì của À Ra Thế kỳ 4. Nhưng sao vẫn chưa nhận được giải thưởng?”. Nhân thắc mắc này, À Ra Thế cũng trả lời để nhiều bạn đọc được rõ hơn. Sau khi À Ra Thế vinh danh những người đạt giải, danh sách trên sẽ được kiểm tra, đối chiếu với thể lệ cuộc thi. Sau đó danh sách người đạt giải sẽ được lãnh đạo báo Pháp Luật TP.HCM phê duyệt trước khi chuyển cho bộ phận kế toán, tài vụ để chuyển tiền thưởng đến các bạn. Do vậy việc trao thưởng sẽ mất một khoảng thời gian, À Ra Thế rất mong quý bạn đọc chia sẻ điều này.