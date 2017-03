À Ra Thế kỳ 7: Cạnh tranh buôn bán, dùng xe chắn quán

A và B là chủ quán cháo lòng A, đem lòng “ghen ăn tức ở” trước việc quán cháo lòng C ở phía đối diện khách đến ăn đông nườm nượp. Sau một hồi bàn tính, B đưa ra “tối kiến”: “Đường này không cấm đậu xe, hay là mình đem chiếc xe tải qua bên đó đậu” với mục đích gây cản trở việc buôn bán của quán cháo lòng C. Không ngờ “tối kiến” đó của B lại được A ủng hộ. Vậy là đúng như kịch bản, ngay sau đó chiếc xe tải đã “chình ình” trước quán cháo lòng C. Tất nhiên, anh C chủ quán không thể nào chấp nhận “gian kế” này nên phản đối quyết liệt: “Anh không được đậu xe ở đây vì sẽ làm cản trở việc làm ăn buôn bán của tôi”. Thế nhưng anh A rất thản nhiên: “Đường này không cấm đậu nên tôi có quyền đậu xe ở đây”.









Xin mời bạn đọc hãy tra cứu quy định để xem anh A có quyền đậu xe như vậy không và nhớ dự đoán số người có đáp án đúng nhé.

