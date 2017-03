À Ra Thế kỳ 17: Ngôi đầu bảng vàng về với Tiền Giang

Mừng ngày trở lại À Ra Thế!... kìa Ra sức sẻ chia Thế là vui vẻ Tái ngộ già trẻ Xuất khẩu thành thơ! Sân nhiều bạn đọc Chơi cho thỏa thích Hào kiệt nô nức Hứng khởi giải đề Thú vui say mê Vị đầy mới mẻ Hấp thu luật lệ Dẫn dắt bao người Bổ khỏe thêm vui Ích nhà lợi nước. Nguyễn Thế Sơn (CLB À Ra Thế Thuận An) Ném xoài vỡ kính Giờ học A rủ B, C Ra ngoài hái trộm xoài về cùng ăn B, C hưởng ứng rất hăng Cùng leo rào đến nhà dân sát tường Gạch đá sẵn có ngoài đường Trổ tài thiện xạ A buông phát đầu Đá bay xoài chẳng thấy đâu Chỉ nghe vỡ kính cửa lầu nhà dân Chủ nhà lập tức hiện thân. Mời phụ huynh tới - Việc cần làm ngay Nhà trường trách nhiệm không sai Giáo viên cũng được mời ngay tới liền Các em tuổi chưa thành niên Đã gây thiệt hại, bồi thường - Ai ra? Nhà trường? Cha mẹ em A? Hai bên tranh cãi đúng ta - Lỗi người Pháp luật có quy định rồi Bạn đọc tìm hiểu có lời phân minh. Huỳnh Quang Đức (An Giang)