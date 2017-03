Buông lỏng quản lý, nhà trường phải bồi thường

Đây là một điều rất đáng mừng, cho thấy sự “lên tay” của đông đảo bạn đọc và đồng thời cũng hứa hẹn con số may mắn kỳ này chắc chắn sẽ rất cao.

Đúng như đa số đáp án của các bạn gửi về, tình huống đưa ra là các em học sinh (HS) của lớp 8/C trường THCS XYZ nên có thể xác định các em này chưa đủ 15 tuổi. Các em vì ném xoài đã làm vỡ kính nhà bên cạnh nên chắc chắn phải phát sinh trách nhiệm bồi thường cho chủ nhà. Do các em dưới 15 tuổi nên trách nhiệm bồi thường này phải do người lớn gánh vác theo quy định tại Điều 621 Bộ luật Dân sự 2005 quy định về “Bồi thường thiệt hại do người dưới mười lăm tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự gây ra trong thời gian trường học, bệnh viện, tổ chức khác trực tiếp quản lý”.

Khoản 1 của Điều 621 Bộ luật Dân sự 2005 quy định cụ thể: “Người dưới mười lăm tuổi trong thời gian học tại trường mà gây thiệt hại thì trường học phải bồi thường thiệt hại xảy ra”. Thế nhưng tại khoản 3 của điều này đã quy định trường hợp loại trừ “… nếu trường học, bệnh viện, tổ chức khác chứng minh được mình không có lỗi trong quản lý thì cha, mẹ, người giám hộ của người dưới mười lăm tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự phải bồi thường”. Như vậy, để giải đáp tình huống của À Ra Thế kỳ 17, quý bạn đọc chỉ cần xác định chính xác nhà trường có lỗi trong việc quản lý các em HS hay không. Nếu nhà trường có lỗi thì nhà trường phải bồi thường, nếu nhà trường không có lỗi thì phụ huynh của các em phải bồi thường. Đây cũng là điểm nhiều bạn đọc bị nhầm lẫn trong phân tích.

Mặc dù các em HS là người trực tiếp gây thiệt hại nhưng pháp luật dân sự đã quy định trách nhiệm bồi thường thuộc về những người có trách nhiệm quản lý, nuôi dưỡng, giáo dục các em bởi các em được xác định là người có năng lực hành vi dân sự chưa đầy đủ. Các em trong tình huống kỳ 17 gây thiệt hại trong thời gian học ở trường. Đây là khoảng thời gian nhà trường có trách nhiệm quản lý, giám sát các em nhưng đã không làm tốt trách nhiệm của mình để các em leo rào ra ngoài gây thiệt hại nên nhà trường phải có nghĩa vụ bồi thường. Không như đáp án của một số bạn cho rằng “các em tự ý leo rào nên nhà trường không có lỗi”, nhà trường chỉ không có lỗi nếu các em tự ý nghỉ học, không vào trường, vào lớp. Còn nếu như các em đã đến trường, vào học thì nhà trường phát sinh trách nhiệm quản lý, giám sát, giáo dục HS của mình. Nếu trong quá trình đang học mà nhà trường để HS trốn học ra bên ngoài gây thiệt hại thì nhà trường phải chịu trách nhiệm bồi thường.

Từ những phân tích trên, đáp án À Ra Thế kỳ 17 là: Nhà trường phải bồi thường thiệt hại cho chủ nhà.

Từ những phân tích trên, đáp án À Ra Thế kỳ 17 là: Nhà trường phải bồi thường thiệt hại cho chủ nhà.

Con số may mắn kỳ 17 sẽ được À Ra Thế công bố đến quý bạn đọc vào ngày thứ Tư (23-11) kèm theo danh sách năm bạn đọc xuất sắc nhất.