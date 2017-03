Đáp án kỳ 11: Cảnh sát giao thông xử lý chưa đúng

Luật sư Ngô Nhùng, Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương thay mặt chương trình công bố đáp án À ra thế kỳ 11.

Do vậy, bạn đọc sẽ gặp rắc rối hơn khi đưa ra nhận định và viện dẫn quy định pháp luật.

Trong thực tế, khi đến nhiều quán có hầm để xe, khách sẽ giao xe và nhận thẻ xe. Việc chạy xe xuống hầm là nhiệm vụ của nhân viên giữ xe. Đồng thời, khi về khách cũng chỉ đưa thẻ và chìa khóa để nhân viên xuống hầm chạy xe lên giao lại cho mình. Đây là một tình huống mà hầu hết trong chúng ta đã gặp qua.

Với tình huống của kỳ 11, chúng ta có hai vấn đề để giải quyết: A không có bằng lái và A gây tai nạn cho C. Như vậy, việc xác định ai phải chịu trách nhiệm vì đã giao xe cho A và ai là người phải bồi thường cho C chính là yêu cầu của tình huống này.

A là nhân viên giữ xe của nhà hàng, A không làm chủ tốc độ, gây tai nạn cho C trong khi thực hiện công việc hằng ngày theo yêu cầu của tổ trưởng tổ giữ xe nên thuộc trường hợp được quy định tại Điều 622 BLDS 2005: bồi thường thiệt hại do người làm công, người học nghề gây ra. Theo quy định này, nhà hàng có trách nhiệm bồi thường cho C và có quyền yêu cầu A hoàn trả một khoản tiền theo quy định.





Điều 8 Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định về các hành vi bị nghiêm cấm, trong đó có hành vi “Giao xe cơ giới, xe máy chuyên dùng cho người không đủ điều kiện…” (khoản 10). Đồng thời, Điều 30 Nghị định 46/2016/NĐ-CP (có hiệu lực từ 1-8-2016) quy định xử phạt chủ phương tiện vi phạm quy định liên quan đến giao thông đường bộ cũng nêu rõ: “Giao xe hoặc để cho người không đủ điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 58 của Luật Giao thông đường bộ điều khiển xe tham gia giao thông…” (điểm đ khoản 4). Đối chiếu lại tình huống, B là khách đưa thẻ xe và chìa khóa cho tổ giữ xe để nhờ “ai đó” chạy xe lên cho mình. Việc A nhận thẻ và chìa khóa từ B để chạy xe lên khỏi hầm là làm theo sự điều động của người tổ trưởng. Như vậy, người có hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện không phải là B mà là tổ trưởng tổ giữ xe. B không có lỗi trong trường hợp này.

Từ những phân tích trên, đáp án của À Ra Thế kỳ 11: Anh CSGT đã sai khi xác định A phải bồi thường cho C và xử phạt hành chính B về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển xe tham gia giao thông.

