Đáp án kỳ 18: Từ trộm cắp chuyển hóa thành lừa đảo

Sự nhầm lẫn này cũng không có gì đáng nói bởi thực tế cơ quan tố tụng cũng đã từng nhầm lẫn trong một vụ án hình sự có nội dung tương tự.

Theo nội dung tình huống, vì muốn chiếm đoạt chiếc xe máy, A vờ hỏi mượn xe của chị B nhưng nhờ cảnh giác, chị B đã không đồng ý. Khi thấy chị B ra sau nhà, A đã lấy chìa khóa, lén lút chiếm đoạt chiếc xe. Nếu chỉ dừng ở đây, đáp án của nhiều bạn đọc hoàn toàn chính xác khi xác định A đã có hành vi trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, khi A chạy ra đầu hẻm thì gặp anh C là chồng chị B chặn lại. Đến thời điểm này, A vẫn chưa chiếm đoạt chiếc xe máy. Khi anh C hỏi A lấy xe đi đâu thì A nói dối là đã hỏi mượn chị B khiến anh C bị lầm tưởng và đồng ý để A chạy xe đi. Như vậy, tình tiết A nói dối anh C làm anh C lầm tưởng để A chạy xe đi đã chuyển hóa hành vi trộm cắp tài sản của A thành hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 139 (BLHS): “Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ 500.000 đồng đến dưới 50 triệu đồng ….”. Với định giá chiếc xe máy là 16 triệu đồng, hành vi của A đã thỏa các dấu hiệu cấu thành của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong thực tế đã từng xảy ra nhiều vụ án có nội dung tương tự được TAND Tối cao đưa ra rút kinh nghiệm bởi có sự nhầm lẫn trong việc xác định tội danh. Bản án sơ thẩm số 85/2015/HSST của TAND quận 12, TP.HCM là một ví dụ. Theo đó, bị cáo T. vì muốn chiếm đoạt chiếc xe máy của chị A. nên vờ mượn đi mua đồ nhậu nhưng chị A. không đồng ý. Lợi dụng chị A. đi tắm, bị cáo T. lén dắt xe ra ngoài thì gặp chồng chị A. Lúc này, bị cáo T. cũng nói dối làm chồng chị A. tưởng chị A. đã đồng ý nên để bị cáo T. dắt xe đi. Bản án sơ thẩm đã tuyên bị cáo phạm tội trộm cắp tài sản. Sau đó, TAND TP.HCM đã chấp nhận kháng nghị của VKSND quận 12, sửa bản án sơ thẩm, tuyên bị cáo T. phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ những phân tích trên, đáp án À Ra Thế kỳ 18 là: A phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điều 139 BLHS.

