Đáp án kỳ 21: Tòa phải trả đơn vì di chúc chưa hiệu lực

Ngay từ đầu, “cái bẫy” của tình huống này đã được chương trình đưa ra khá cụ thể, ngay trong nội dung của di chúc: “Di chúc này có hiệu lực khi hai vợ chồng qua đời”. Nếu bạn nào tinh ý sẽ thấy ngay dữ kiện này và đây chính là cơ sở để chúng ta đi tìm các quy định pháp luật liên quan, đảm bảo cho một đáp án đạt yêu cầu.

Theo tình huống, vợ chồng ông A và bà B lập di chúc chung năm 2013 để lại toàn bộ tài sản chung cho con trai đầu là anh C. Sau khi bà B qua đời, ông A ra phòng công chứng để sửa đổi di chúc chung để lại toàn bộ tài sản cho anh D với lý do anh C bất hiếu. Đến đây, đa số bạn đọc đã “sập bẫy” khi chỉ tập trung xác định việc ông A sửa đổi di chúc chung như vậy có đúng quy định pháp luật không. Từ đó một phần các đáp án xác định ông A sửa di chúc là sai nên tòa án đã xử đúng luật khi chấp nhận yêu cầu khởi kiện của anh C. Một phần khác thì cho rằng việc anh C bất hiếu là thuộc một trong những trường hợp không được quyền hưởng di sản theo quy định tại Điều 643 BLDS 2005.

Trong khi đó, chỉ có một số ít bạn đọc để ý đến việc thụ lý, giải quyết vụ kiện của tòa án đối với yêu cầu của anh C có đúng quy định của BLDS và BLTTDS hay không. Theo hướng này, nhiều bạn đọc đã chỉ ra Điều 668 BLDS 2005 quy định về hiệu lực pháp luật của di chúc chung của vợ, chồng như sau: “Di chúc chung của vợ, chồng có hiệu lực từ thời điểm người sau cùng chết hoặc tại thời điểm vợ, chồng cùng chết”. Đối chiếu với tình huống, chúng ta thấy tòa án thụ lý và đưa vụ kiện ra xét xử trong khi ông A còn sống là vi phạm tố tụng nghiêm trọng. Đúng ra khi anh C nộp đơn khởi kiện, tòa án phải căn cứ vào điểm đ khoản 1 Điều 168 BLTTDS 2015 để trả lại đơn khởi kiện vì “chưa có đủ điều kiện khởi kiện”.

Từ những phân tích trên, đáp án À Ra Thế kỳ 21 là: Tòa án sơ thẩm xét xử như vậy là không đúng.

À Ra Thế xin chúc mừng những bạn đọc có đáp án trùng với đáp án trên. Vẫn với tinh thần “Không được giải cũng được luật”, xin mời bạn đọc tiếp tục nhanh tay tra luật để tham gia giải đố ở các kỳ tiếp theo.

