Đáp án kỳ 24: Được con bê thì phải chịu rủi ro

Các quan hệ pháp luật dân sự kể từ ngày này trở về sau sẽ do BLDS 2015 (được Quốc hội thông qua vào ngày 24-11-2015) điều chỉnh.

Tình huống kỳ 24 nằm trong thời điểm giao thời này nên nhiều bạn đọc đã băn khoăn không biết nên viện dẫn quy định của BLDS nào. Tình huống này được đưa ra sau ngày BLDS 2015 có hiệu lực (thứ Hai 2-1-2017) nên À Ra Thế sẽ áp dụng quy định của BLDS 2015 để làm căn cứ công bố đáp án. Tuy nhiên, những đáp án viện dẫn quy định của BLDS 2005 cũng được À Ra Thế chấm giải, miễn sao những đáp án này viện dẫn chính xác các quy định có liên quan.

Khoản 1 Điều 109 BLDS 2015 đã quy định “Hoa lợi là sản vật tự nhiên mà tài sản mang lại” nên có thể xác định con bê được sinh ra là hoa lợi. Chúng ta xác định điều này để cùng nhau xem tiếp quy định tại khoản 2 Điều 161 BLDS 2015: “Trường hợp tài sản chưa được chuyển giao mà phát sinh hoa lợi, lợi tức thì hoa lợi, lợi tức thuộc về bên có tài sản chuyển giao, trừ trường hợp có thỏa thuận khác”. Đối chiếu lại tình huống kỳ 24, chúng ta thấy mặc dù ý thức của A là mua con bò cái đang mang thai với mong muốn sẽ được hưởng cả con bò con sau này. Tuy nhiên, ý thức đó của A lại không được cả A và B cùng thỏa thuận. Do không có thỏa thuận gì khác nên mặc dù A đã thanh toán đủ tiền nhưng B lại chưa chuyển giao tài sản cho A nên việc tài sản phát sinh hoa lợi sẽ thuộc quyền sở hữu của B.

Cũng theo tình huống, con bò đực trị giá 20 triệu đồng đã chết do húc nhau, đây là một rủi ro trong việc mua bán. Do vậy, chúng ta cũng phải tra cứu quy định pháp luật dân sự để xem thử người mua hay người bán phải gánh chịu rủi ro này. Khoản 1 Điều 441 BLDS 2015 đã quy định: “Bên bán chịu rủi ro đối với tài sản trước khi tài sản được giao cho bên mua, bên mua chịu rủi ro đối với tài sản kể từ thời điểm nhận tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác”. Đến đây thì đã rõ do A và B không có thỏa thuận gì khác nên việc chịu rủi ro trong tình huống này sẽ do B gánh lấy vì tài sản chưa được chuyển giao cho bên người mua. Do vậy, việc A yêu cầu trả lại 20 triệu đồng và B đồng ý trả lại số tiền này là hoàn toàn phù hợp quy định của BLDS 2015.

Một số đáp án cho rằng tình tiết trong lúc A nằm bệnh viện, người nhà của A đã gặp B thanh toán số tiền còn lại và hẹn sẽ nhận bò sau đã làm phát sinh hợp đồng gửi giữ tài sản nên B phải có trách nhiệm bồi thường khi con bò đực chết. À Ra Thế thấy rằng tình tiết trên chưa đủ điều kiện làm phát sinh hợp đồng gửi giữ tài sản giữa A và B nên các đáp án này sẽ không được chấm giải các bạn nhé.

Từ những phân tích trên, đáp án À Ra Thế kỳ 24 là: B được sở hữu con bê và có trách nhiệm giao con bò cái, kèm theo trả lại 20 triệu đồng cho A.

À Ra Thế xin chúc mừng những bạn đọc có đáp án trùng với đáp án trên. Vẫn với tinh thần “Không được giải cũng được luật” xin mời bạn đọc tiếp tục nhanh tay tra luật để tham gia giải đố ở các kỳ tiếp theo.

Con số may mắn kỳ 24 sẽ được À Ra Thế công bố đến quý bạn đọc vào thứ Tư (11-1) kèm theo danh sách năm bạn đọc xuất sắc nhất.