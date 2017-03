Đáp án kỳ 9: Phải bán kèm điều khiển từ xa

Cùng với đó, do câu hỏi chỉ có hai sự lựa chọn: “Hoặc chủ cửa hàng bán như vậy là đúng, hoặc chủ cửa hàng sai” nên chắc chắn con số may mắn của kỳ 9 sẽ cao hơn các kỳ trước. Các bạn hãy đợi đến thứ Tư (28-9) để biết con số may mắn và ai sẽ là người chiếm bảng vàng.

Hầu hết các đáp án gửi về đều xác định được văn bản pháp luật áp dụng trong trường hợp này là BLDS 2005 (sẽ hết hiệu lực vào cuối năm nay). Tuy nhiên, chỉ khoảng phân nửa đáp án xác định chính xác để viện dẫn Điều 176 BLDS 2005, còn lại nhiều đáp án đã nhầm lẫn khi xác định tình huống đưa ra thuộc trường hợp: Vật chia được và vật không chia được (Điều 177), vật cùng loại và vật đặc định (Điều 179), vật đồng bộ (Điều 180).





Theo quy định tại Điều 176: “Vật chính là vật độc lập, có thể khai thác công dụng theo tính năng” (khoản 1) và “Vật phụ là vật trực tiếp phục vụ cho việc khai thác công dụng của vật chính, là một bộ phận của vật chính, nhưng có thể tách rời vật chính” (khoản 2). Đối chiếu với tình huống, chúng ta có thể thấy tivi “là vật độc lập, có thể khai thác công dụng theo tính năng”. Còn điều khiển từ xa (remote) là vật trực tiếp phục vụ cho việc khai thác công dụng của tivi, là một bộ phận của tivi nhưng có thể tách rời tivi. Thực tế, chúng ta vẫn có thể sử dụng tivi bình thường nếu thiếu điều khiển từ xa.

Bên cạnh đó, Điều 176 BLDS 2005 còn quy định rõ: “Khi thực hiện nghĩa vụ chuyển giao vật chính thì phải chuyển giao cả vật phụ, trừ trường hợp có thỏa thuận khác”. Trở lại với tình huống của À Ra Thế kỳ 9, chúng ta thấy bà chủ cửa hàng Z và chị A trong suốt quá trình mua-bán tivi không có thỏa thuận nào về việc bán tivi mà không giao kèm điều khiển từ xa. Như vậy, việc bán tivi (vật chính) mà không giao kèm vật phụ (điều khiển từ xa) mà không có thỏa thuận liên quan đến việc này là không đúng quy định của BLDS 2005. Quy định này cũng được giữ nguyên tại Điều 110 BLDS 2015 (sẽ có hiệu lực từ ngày 1-1-2017).

Từ phân tích trên, đáp án của À Ra Thế kỳ 9 là: Chủ cửa hàng Z bán vậy là sai.

À Ra Thế xin chúc mừng những bạn đọc có đáp án trùng với đáp án trên. Những bạn có đáp án khác với À Ra Thế xin hãy tiếp tục với các tình huống tiếp theo với tinh thần "Không được giải cũng được luật" để có cơ hội được vinh danh và nhận quà từ chương trình nhé!