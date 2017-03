Kỳ 13: Bảng vàng xướng tên một bạn đọc ở Nghệ An

Người đã làm được điều này là bạn đọc Lê Văn Nhật ở Nghệ An (0963843…, email: lenhat17101997@gmail. com). Bạn Nhật xác định: “A phải bồi thường cho B theo Điều 617 BLDS 2005 do B là người bị thiệt hại cũng có lỗi trong việc gây ra thiệt hại, B tham gia giao thông chạy đúng tốc độ nhưng lại không đội mũ bảo hiểm nên theo khoản 2 Điều 30 Luật Giao thông đường bộ (LGTĐB) 2008, anh A chỉ bồi thường thiệt hại phần tương ứng với mức độ lỗi của mình”. Bên cạnh đáp án trùng khớp với đáp án của À Ra Thế, bạn Nhật đã đưa ra số dự đoán là 855 (chênh lệch 1) nên đã đưa ngôi đầu bảng vàng kỳ này về với quê Bác và giành cho mình phần thưởng trị giá 1.500.000 đồng.

Vị trí thứ hai và thứ ba của kỳ 13 là cuộc đua giữa bạn đọc Lê Hoàng Ngọc Mai (0902495…, email: mailhn. duynguyen@gmail.com) và bạn đọc Vũ Thị Tuyết Mai (email: tuyetmaitphcm@yahoo. com) cùng ở TP.HCM. Cả hai bạn đọc này cùng xác định A chỉ phải bồi thường một phần tương ứng với phần lỗi của mình cho B theo quy định tại Điều 617 BLDS 2005. Bạn Tuyết Mai đưa ra con số dự đoán 852 và bạn Ngọc Mai đưa ra con số dự đoán 856 (cùng chênh lệch 2). Kiểm tra lại thời gian gửi đáp án, À Ra Thế thấy rằng bạn Tuyết Mai gửi đáp án lúc 16 giờ 22 phút ngày 19-10-2016 và bạn Ngọc Mai gửi đáp án lúc 2 giờ 17 phút ngày 20-10-2016. Vì vậy, theo thể lệ của cuộc thi, bạn đọc Tuyết Mai nhanh tay hơn nên đem về cho mình giải nhì với phần thưởng trị giá 1.000.000 đồng. Bạn Ngọc Mai chậm hơn một chút nên về thứ ba với phần thưởng trị giá 800.000 đồng.

Hai giải khuyến khích của kỳ 13 với phần thưởng trị giá 500.000 đồng mỗi giải đã thuộc về bạn đọc Trương Minh Tân ở Tiền Giang (01644712…, email: truongminhtan94@ gmail.com) và bạn đọc Vũ Thị Yên ở Hớn Quản, Bình Phước (email: vuthiyenta@ gmail.com). Cả hai bạn đều đã có đáp án trùng với đáp án của chương trình. Bạn Tân đưa ra số dự đoán 857 (chênh lệch 3) và bạn Yên đưa ra số dự đoán 859 (chênh lệch 5).

À Ra Thế xin chúc mừng và vinh danh năm bạn đọc có tên trên. Vẫn với tinh thần “Không được giải cũng được luật”, À Ra Thế rất mong các bạn tiếp tục tham gia trả lời các tình huống tiếp theo.

À Ra Thế cũng xin lưu ý thêm lần nữa, khi gửi đáp án các bạn nhớ cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân: Họ tên, số CMND, địa chỉ và cần nhất là số điện thoại để thuận tiện liên hệ trong trường hợp đạt giải các bạn nhé!

DANH SÁCH BẠN ĐỌC TRÚNG GIẢI

