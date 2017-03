Kỳ 19: Ngược đãi cha, con có được hưởng thừa kế

Xin kính mời quý bạn đọc khởi đầu tuần mới bằng tình huống À Ra Thế kỳ 19. Đây là tình huống pháp luật về thừa kế, liên quan đến hành vi đáng lên án của người con trong việc đối xử với cha của mình. Tham gia giải đố kỳ này sẽ giúp độc giả có thêm những hiểu biết pháp luật liên quan.

Tình huống kỳ 19:

Vợ mất sớm, ông B một mình nuôi hai con là anh A và chị C. Đến lúc trưởng thành, chị C lấy chồng ra ở riêng, ông B ở với A. Thay vì hiếu thảo, phụng dưỡng ba mình, A lại thường xuyên có hành vi ngược đãi. Trong một lần bất ngờ đến thăm ba, chị C đã tận mắt chứng kiến việc A xô ngã ông B nên lập tức đưa ba về ở với vợ chồng mình để chăm sóc và không nhìn mặt đứa em bất hiếu. Trong suốt cuộc đời, ông B đã tích góp được 600 triệu đồng gửi tiết kiệm. Trước khi mất, ông B đã để lại di chúc chia cho hai chị em mỗi người 300 triệu đồng. Ông B nằm xuống chưa yên thì A biết việc liền tìm đến gặp chị C yêu cầu thực hiện di chúc: “Chị phải đưa tôi 300 triệu đồng theo di chúc của ba”. Giận đứa em bất hiếu, không đáng được thừa hưởng di sản, chị C nhất quyết không đồng ý: “Mày ngược đãi ba thì không có quyền nhận thừa kế”. Hai bên tranh cãi, không ai nhường ai.













Với tình huống này, À Ra Thế xin mời quý bạn đọc nhanh tay tìm hiểu các quy định của pháp luật để xem thử A có được hưởng di sản của ông B trong trường hợp này không và nhớ kèm theo dự đoán số người có đáp án đúng nhé. Bạn đọc tham gia dự thi bằng cách: Trả lời trực tiếp trên http://plo.vn/a-ra-the. html hoặc gửi đáp án về hộp thư arathe2016@phapluattp.vn hoặc gửi qua bưu điện: “À Ra Thế - báo Pháp Luật TP.HCM, 34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM”.