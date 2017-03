Thành viên CLB À Ra Thế Thuận An giành ngôi đầu

Bạn đọc Huỳnh Quang Đức (An Giang) gửi thư chia sẻ: “Trước hết, tôi xin cảm ơn BTC đã dành chút thời gian để trả lời thư của tôi. Trước đây, tôi và anh Thái Đoàn Trưởng (đã mất) ở Châu Đốc rất gắn bó với À Ra Thế. Tôi và anh Trưởng đã được vinh dự đến dự phát thưởng tổng kết năm ở tòa soạn báo Pháp Luật TP.HCM. Tôi được tặng ba kỷ niệm chương của quý báo vào các năm 2007, 2009 và 2010. Tôi hoàn toàn nhất trí với ý kiến trả lời của BTC. Quả thật, một điều luật mà quy định không rõ ràng thì người áp dụng pháp luật và người bị áp dụng pháp luật có quyền diễn giải theo quan điểm của mình là hoàn toàn chính xác. Một lần nữa, xin cảm ơn BTC đã trả lời thư tôi. Kính chúc sức khỏe BTC và sẽ luôn thành công trong sự nghiệp”. Bạn đọc Quang Đức là một trong những độc giả thân thuộc của báo Pháp Luật TP. HCM và cuộc thi À Ra Thế trong thời gian qua. Bạn Đức không những am hiểu kiến thức pháp luật mà còn là một “nhà thơ” của À Ra Thế. Chúng tôi rất trân trọng và xin cám ơn tình cảm, sự tin yêu của bạn Đức nói riêng và quý độc giả xa gần nói chung đã dành cho chương trình. Ban tổ chức sẽ vì những tình cảm quý báu này mà nỗ lực hơn, cố gắng duy trì cuộc thi thật lâu và xây dựng chương trình ngày càng hấp dẫn và bổ ích hơn. _____________________________ Cả nhà mừng hụt Gia đình tôi họp bàn thống nhất Được ăn tất, còn thất về không? Vợ chồng, con cái đồng lòng Chỉ chọn một số cho từng cá nhân Qua bàn luận, giải cùng đáp án Báo ô-kê vào sáng thứ Hai Mọi người thao thức đêm dài Trông chờ sáng sớm của ngày thứ Ba Mở máy tính, tôi tra thật kỹ Nhấp chuột lâu mới thấy sổ vàng Cả nhà phấn khởi vô vàn Y chang dự đoán: Một ngàn lẻ ba Phen này cả gia đình thắng lớn Ba giải đầu thâu tóm về ta Tìm hình đẹp nhất lấy ra Chờ tòa soạn gọi có mà gửi ngay Cả buổi sáng trôi qua yên ắng Vừa ngạc nhiên vừa thất vọng vô cùng Mở máy lại, tay run run Thì ra số đoán của cùng bạn chơi! Mục bình luận, tự do góp ý Do mắt mờ, không đọc kỹ nên… sai! Đỗ Văn Của (CLB À Ra Thế Thuận An)