Tình huống kỳ 11: Nhờ lấy xe lại bị phạt

Trước yêu cầu của B, tổ trưởng tổ giữ xe đã kêu A (chưa có bằng lái xe) xuống hầm lấy xe chạy lên cho B. Trong quá trình chạy xe lên, do A không làm chủ được tốc độ, phóng thẳng ra đường. Cùng lúc, C đang điều khiển xe máy chạy ngang qua nên xảy ra va chạm. Tuy không xảy ra thiệt hại về người nhưng cú tông của A đã khiến xe máy của C hư hại và C yêu cầu phải bồi thường. B nói A điều khiển xe thì A phải bồi thường. Trong khi đó, A và tổ trưởng tổ giữ xe nói xe của B nên B phải bồi thường. C cầu cứu lực lượng chức năng đến giải quyết.













Tại đây, anh CSGT xác định A là người phải bồi thường cho C. Đồng thời B là chủ phương tiện, giao cho nhân viên giữ xe chưa có bằng lái xe nên sẽ bị xử phạt hành chính về hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển. Nghe vậy, B ngạc nhiên: “Tôi đâu biết em đó chưa có bằng lái”.

À Ra Thế nhờ bạn đọc tra cứu các quy định của pháp luật để xem thử anh CSGT xử lý vậy có đúng không và nhớ dự đoán số người có đáp án đúng nhé!

