Tình huống kỳ 12: Đánh bả chó, kiếm tiền xài

Cần thông hiểu pháp luật Giao xe cho A không bằng lái B bị phạt tìm lời biện minh Nghị định Bốn sáu rành rành B cần “ngâm cứu” để dành lận lưng Anh A làm hỏng xe C Bồi thường chắc mẻm, đừng hòng cãi quanh Giao thông luật đã ban hành Chấp hành nghiêm chỉnh thảnh thơi cuộc đời Cảnh sát xử lý thật tài Không tin chờ đợi thứ Hai biết liền. Nguyễn Thế Sơn (CLB À Ra Thế Thuận An) Công bằng phân minh Kỳ này tình huống rối đây B giao chìa khóa nào hay biết gì A chưa bằng lái nên phi Ngựa sắt tông ngã người đi ngoài đường Xe hư C buộc bồi thường Cảnh sát vào cuộc bồi thường là A B thì bị phạt à nha Vi phạm hành chính vì giao xe nhầm Người chưa bằng lái lên cầm Anh B bị phạt có nhầm lẫn chăng? Bạn ơi, trăn trở băn khoăn Đáp tra sách luật công bằng phân minh. Nguyễn Ngọc Thi (Tiền Giang)