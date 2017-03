Tình huống kỳ 13: Người quá tốc độ, người không MBH

Tội gì A rủ đánh bả chó mèo Xong bỏ bao tải đem theo mang về B sợ nên mới tỉ tê. Trộm chó bị đánh thấy ghê quá trời Xe đốt mạng cũng hỡi ơi! Mình lỡ bị bắt ắt thời mạng vong A bảo: “Tao tính đã xong” Thuốc chó mèo trước mới mong an toàn Chúng chết gục ở bên đàng Mang bao tới đựng rồi mang về nhà B nghe phấn khích tham gia Trộm chó trót lọt cả ba lần liền Một mèo, ba chó “thăng thiên” Trộm đến lần bốn gặp phiền phức ngay Quả tang bị bắt liền tay Công an xét hỏi đã khai thật lòng Một mèo, bốn chó bắt xong Khoảng một phẩy tám triệu đồng không hơn Bạn đọc truy xét nguồn cơn Phân tích theo luật thiệt hơn: Tội gì? Huỳnh Quang Đức (An Giang) Chẳng riêng À Ra Thế chẳng riêng ai Chẳng riêng kiều nữ, chân dài nào đâu Chẳng riêng các bác bạc đầu Chẳng riêng tuổi trẻ, mặt ngầu tham gia Chẳng riêng trai gái, trẻ già Chẳng riêng học vấn bao la tuyệt vời Chẳng riêng tiến sĩ hơn người Chẳng riêng biên giới, biển trời xa xăm Chẳng riêng thành phố đông dân Chẳng riêng tỉnh nhỏ góp phần dự chơi À Ra Thế - Chẳng thế thôi Hiểu thêm pháp luật cho đời thêm vui. Đoàn Quốc Văn (TP.HCM)