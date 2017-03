Tình huống kỳ 14: Mất tiền vì các tin nhắn quảng cáo

Phải lòng À Ra Thế Sân chơi pháp luật À Ra Lần hai tái xuất, mười ba kỳ rồi Môn đồ tỉ thí nổi sôi Tôi luôn theo dõi không lơi lần nào Sáu lăm giải thưởng đã trao Thơ vui mấy chục, bài nào cũng hay Thi, Văn, Sơn, Của, Truyện này Nghĩa, Lân, Đức, Tưởng, Diệp tài lắm thay Bây giờ mình thử cầu may Mong À Ra Thế “đoái hoài” bạn xưa. Tạ Văn Sớm (CLB À Ra Thế Thuận An) Một lời đúng sai Điện thoại của bạn chiến hữu Rủ rê A tề tựu tham gia Ghé quán nhậu lúc đi về Lai rai “dăm xị”, vài ve giải sầu Sợ phạt, A phóng mau tăng tốc Bảy mươi cây gió lốc cuồng phong Có B cũng đang lưu thông Do không làm chủ A tông xe người B chấn thương suýt tiêu đời Chi phí điều trị hai mươi triệu đồng Gia đình B bắt bồi thường A cãi B bị chấn thương là vì Không đội mũ bảo hiểm chi Xảy ra tai nạn tôi chỉ “xìa” nửa thôi Cầu cứu đến các bạn chơi À Ra Thế cho một lời đúng sai! Đoàn Quốc Văn (TP.HCM)